Sammlermarkt in Kaunitz

Verl-Kau­nitz/­Kreis Lippe . Mo­dell­ei­sen­bah­nen, die gute alte Au­to­renn­bahn, Blech­spiel­zeug, Mo­dell­au­tos, Spiel­zeug- und Samm­ler­au­tos (z. B. von Match­box, Siku oder an­de­ren Her­stel­lern), Dampf­ma­schi­nen, Le­go, Play­mo­bil, Stoff­tiere und vie­les an­dere mehr ste­hen am Sonn­tag, 2. Juli im MIt­tel­punkt des Spiel­zeug- und Samm­ler­mark­tes in der Kau­nit­zer Ost­west­fa­len­hal­le. Bis zu 60 pri­vate und pro­fes­sio­nelle Händ­ler er­war­tet der Ver­an­stal­ter zu die­ser "Bör­se", bei der ge­tauscht, ge­kauft, ge­han­delt oder ge­re­det wer­den kann. Geöff­net ist die in Summe etwa 600 Me­ter lange Samm­ler­markt­meile mit ü­ber 100.000 Spiel­zeu­gen von 10 bis 16 Uhr.

vom 28.06.2017 | Ausgabe-Nr. 26A

