"Kleine Hexe" begeistert Zuschauer

Viel Applaus bei Premiere des Kinderstückes der Freilichtbühne

Horn-Bad Mein­ber­g/­Bel­len­berg (g­w). Bi­zarr kostü­miert, mit spit­zen Hüten und lan­gen Ge­wän­dern, tan­zen die He­xen fu­rios auf ih­ren Be­sen durch die Ränge der Zu­schauer und stür­men dann un­ter lau­tem Ge­kreisch die Bühne in Bel­len­berg. Mit tol­len Ef­fek­ten und viel Liebe zum De­tail hat das Thea­ter­stück "­Die kleine He­xe" un­ter der Re­gie von Ben­ja­min Oehls das Pu­bli­kum be­geis­tert. Was das ge­witzte He­xen-Mäd­chen und ihr ge­fie­der­ter Ge­fährte al­les er­le­ben, brach­ten rund 60 Ak­teure span­nend, kurz­wei­lig und amüsant auf die Büh­ne.

Ti­tel­hel­din des Stücks nach dem Kin­der­buch von Ot­fried Preuß­ler ist die fre­che kleine Hexe (her­vor­ra­gend ge­spielt von Re­bekka Bau­er), die so gern mit den großen He­xen auf dem Blocks­berg tan­zen wür­de, dafür aber noch viel zu jung ist. Also stu­diert sie em­sig He­xen­sprüche und pro­biert un­ter viel Ho­kus­po­kus und mit tat­kräf­ti­ger Hilfe ih­res bes­ten Freun­des, des Ra­ben Ab­ra­xas, ihre Zau­berkünste aus. In ih­rem Kostüm mit bun­tem Rock und wu­sche­li­ger Fri­sur er­in­nerte Bauer ein biss­chen an Pippi Lang­strumpf, die sich von den "­Großen" nichts ge­fal­len und nichts vor­schrei­ben lässt. Je­den­falls machte es rie­si­ges Ver­gnü­gen, der lie­bens­wer­ten Hexe und dem schlauen Ra­ben (ver­kör­pert von Erik Nie­re) durch ihre Aben­teuer zu fol­gen. In ei­ner Szene hilft die kleine Hexe drei bet­tel­ar­men Frau­en, die im Wald Brenn­holz, Zwei­ge, Tan­nen­zap­fen sam­meln, aber von dem pflicht­be­wuss­ten Ober­förs­ter ver­jagt wer­den. Tur­bu­len­tes Trei­ben vor der Stadt­ku­lisse herrscht in der Markt­s­ze­ne, in der al­ler­hand Händ­ler laut­stark ihre Ware feil­bie­ten. Nur das bit­ter­arme Mäd­chen, das Pa­pier­blu­men ver­kauft, fin­det keine Kun­den. Doch dank der Zau­ber­tricks der klei­nen Hexe reißen sich bald alle um ihre Blu­men. Auch bei dem frie­ren­den Ma­roni-Mann, der ü­ber bit­tere Kälte klagt, wir­ken die Sprüche der hilfs­be­rei­ten Hexe Wun­der. Rich­tig span­nend wird es, wenn die kleine Hexe nach ih­ren gu­ten Ta­ten vor den He­xen­rat zi­tiert wird und die arg­lis­tige Wet­ter­hexe Rum­pum­pel als He­xen­spio­nin mit spit­zer Zunge auf­tritt. Die Vor­stel­lung en­dete mit lang an­hal­ten­den Bei­fall für das Bel­len­ber­ger En­sem­ble. Viele Gäste nutz­ten im An­schluss die Mög­lich­keit, die Schau­spie­ler auf der Bühne zu be­grüßen und ein Au­to­gramm von ih­nen zu er­ha­schen. Noch bis zum 9. Juli und dann wie­der ab dem 28. Au­gust kön­nen In­ter­es­sierte die Ge­schichte der klei­nen Hexe auf der Frei­licht­bühne ver­fol­gen.

vom 28.06.2017 | Ausgabe-Nr. 26A

Drucken | Versenden