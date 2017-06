Blutspende beim DRK

Det­mold-Rem­mig­hau­sen . Das Rote Kreuz ruft auf zur Blut­spende am Don­ners­tag, 29. Juni von 17.30 bis 20.30 Uhr in der Grund­schu­le, In der Fried 13, in Rem­mig­hau­sen. Als Dan­ke­schön ver­schenkt der DRK-Blut­spen­de­dienst in die­sem Quar­tal eine LED-Ta­schen­lampe mit ei­nem Clip und Ma­gnet­be­fes­ti­gung. Wer Blut spen­den möch­te, muss min­des­tens 18 Jahre alt sein und sich ge­sund fühlen. Zum Blut­spen­de­ter­min bitte den Per­so­nal­aus­weis und – falls vor­han­den – den Blut­spen­de­aus­weis mit­brin­gen. Vor der Blut­spende wer­den Kör­per­tem­pe­ra­tur, Puls, Blut­druck und Blut­farb­stoff­wert ü­ber­prüft. Je­der Blut­spen­der er­hält einen Blut­spen­de­aus­weis mit sei­ner Blut­grup­pe. Die ei­gent­li­che Blut­spende dau­ert fünf bis zehn Mi­nu­ten. Da­nach bleibt man noch zehn Mi­nu­ten ent­spannt lie­gen. Zum an­ge­neh­men Ab­schluss der gu­ten Tat lädt das Rote Kreuz zu ei­nem le­cke­ren Im­biss ein.

vom 28.06.2017 | Ausgabe-Nr. 26A

Drucken | Versenden