Vorträge: Die richtige Immobilie

Schie­der-Schwa­len­berg. "Im­mo­bi­li­en" sind das Thema zweier Vor­träge von Prof. Dr.-Ing. Dirk Noos­ten, zu de­nen die VHS Lippe-Ost für Sams­tag, 8. Ju­li, in die Schloss­park­schule in Schie­der ein. An­ge­spro­chen sind al­le, die ü­ber den Kauf oder den Bau ei­nes Hau­ses oder ei­ner Woh­nung nach­den­ken. Der Do­zent ist an der Hoch­schule OWL so­wie als Sach­ver­stän­di­ger für die Im­mo­bi­li­en­be­wer­tung tätig.

Im erste Vor­trag "Im­mo­bi­li­en­fi­nan­zie­rung" (X115) um 10 Uhr zeigt, wie aus­ge­rech­net wird, wel­che Im­mo­bi­lie man sich leis­ten kann. Außer­dem wer­den wich­tige Fi­nanz­be­griffe und Dar­le­hens­va­ri­an­ten er­läu­tert, da­mit mit der Bank eine Ver­hand­lung auf Au­gen­höhe mög­lich ist. Das zweite Se­mi­nar um 14 Uhr wid­met sich dem Thema "Im­mo­bi­li­en­aus­wahl" (X116). Hier wer­den fol­gende Fra­ge­stel­lun­gen be­han­delt: Wie groß muss die Im­mo­bi­lie sein, wel­cher Haus­typ kommt in Fra­ge? Wie be­ur­teilt man das Wohn­vier­tel? Mit wel­chen Be­triebs­kos­ten muss man rech­nen? Was ist beim Grund­stück und bei der Bau­sub­stanz zu be­ach­ten? Wel­che Be­deu­tung ha­ben Baumän­gel wie? Wel­che In­for­ma­ti­ons­quel­len kön­nen hilf­reich sein? Wel­che Be­son­der­hei­ten gibt es beim Kauf ei­ner Ei­gen­tums­woh­nung und bei Erb­bau­rech­ten? Die Ge­bühren be­tra­gen 17 Euro (er­mäßigt 12,75 Eu­ro) pro Vor­trag. Eine An­mel­dung ist bis zum 30. Juni er­for­der­lich. Wei­tere In­for­ma­tio­nen gibt es auf der In­ter­netseite "ww­w.v­hslippe-ost.­de" oder te­le­fo­nisch un­ter (05282) 98040.

vom 24.06.2017 | Ausgabe-Nr. 25B

