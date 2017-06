Unter Tausenden von Seifenblasen

Bubble-Beats-Festivals lockt wieder 1.500 Besucher an den Schiedersee

Schie­der-Schwa­len­berg (r­b). Un­zäh­lige Sei­fen­bla­sen, die ohne Un­ter­lass von ver­schie­de­nen Punk­ten nahe der Bühne ü­ber den Köp­fen des Par­ty­volks aus­ge­spuckt wer­den, ha­ben dem Bub­ble-Beats-Fes­ti­vals am Schie­der­see sei­nen Na­men ge­ge­ben. Knapp 1.500 Men­schen fei­er­ten am Frei­tag bei der 3. Auf­lage der Sei­fen­bla­sen-Sause bis spät in die Nacht. Fünf an­ge­sagte DJs ver­sorg­ten die Fei­er­wüti­gen den ge­sam­ten Tag ü­ber mit elek­tro­ni­scher Mu­sik. Be­reits am Nach­mit­tag fiel der Start­schuss für die große Par­ty. Die DJs An­du­schus (Calm Rec. Ber­lin), Nana K. (Kal­li­as/Witty Tu­nes), Basti M (We play Co­lo­gne), Be|­Den (Sams Bie­le­feld) und Joschka Breyer (X-Inch Boo­king) heiz­ten den Tan­zen­den ü­ber ihre Turn­ta­bles mäch­tig ein. Dazu ge­nos­sen die Be­su­cher das ein­ma­lige Sei­fen­bla­sen-Am­bien­te. "Wir ha­ben uns dazu ent­schlos­sen, in die­sem Jahr noch mehr Sei­fen­bla­sen in die Menge zu schießen als oh­ne­hin schon. Das kommt bei den Leu­ten ein­fach im­mer su­per an", er­klärte Ben­ja­min Krentz vom Ver­an­stal­ter "In­fi­ni­ty­e­vent­s".Das mäßige Som­mer­wet­ter tat dem Fes­ti­val kei­nen Ab­bruch. Krentz: "­Si­cher­lich wären bei 25 Grad und Sonne noch ein paar mehr Be­su­cher vor­bei ge­kom­men, al­les in al­lem ist das Wet­ter den Leu­ten hier aber egal. Es herrscht op­ti­male Bier­trink-Tem­pe­ra­tur."

Zu­dem stand die­ses Mal auch ein Schwimm­be­cken mit so­ge­nann­ten "Aqua Balls" mit auf dem Pro­gramm. Im Ver­laufe des Abends wur­den diese auf­blas­ba­ren und zu be­man­nen­den Was­ser­lauf­bälle von den Fei­ern­den gerne ge­nutzt. We­ni­ger an­ge­tan zeig­ten sich ei­nige der Be­su­cher von den Ver­pfle­gungs­stän­den am Rande der Fes­ti­val-Tanz­fläche: "Das Es­sen finde ich hier ziem­lich teuer und meine Pizza vor­hin hat nicht ein­mal wirk­lich gut ge­schmeckt. An­sons­ten ist aber al­les top. Vor al­lem die vie­len Sei­fen­bla­sen ge­fal­len mir", meinte Alex­an­dra Holz. Par­ty­gän­ge­rin Nina Hen­kel fand: "­Die Leute hier sind alle cool drauf und ha­ben Lust zu fei­ern. Ich hätte mir ge­wünscht, dass am Ein­gang als klei­nes Gim­mick noch Sei­fen­bla­sen­fla­schen an die Be­su­cher ver­teilt wor­den wären."

vom 24.06.2017 | Ausgabe-Nr. 25B

Drucken | Versenden