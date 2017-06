Neue "Dachmarke" stellt sich vor

Oerlinghausen-Marketing lädt am ersten Juli-Wochenende zum Stadtfest ein

Oer­ling­hau­sen (no­k). Zum Auf­takt eine "Ken­nen­lern-Par­ty­" im Stadt­zen­trum, an­sons­ten sieht der im No­vem­ber 2016 ge­grün­dete Mar­ke­ting­ver­ein seine Haupt­auf­gabe kei­nes­falls in der Or­ga­ni­sa­tion von Fes­ti­vitäten. "Da gibt es be­reits kom­pe­tente Ver­eine und Ver­an­stal­ter in al­len Orts­tei­len der Stadt und möchte der neue Ver­ein kei­nes­falls Kon­kur­renz ma­chen", so Bür­ger­meis­ter Dirk Becker, der mit 14 wei­te­ren Per­so­nen zu den Grün­dern des Ver­eins zählt. Oer­ling­hau­sen-Mar­ke­ting soll durch seine Mit­glie­der, durch in­ter­es­sierte und en­ga­gierte Bür­ger der Stadt, fri­sche Ideen zur At­trak­ti­vitäts­stei­ge­rung lie­fern. Kon­zepte dazu sol­len ge­mein­sam ent­wi­ckelt und wie in den ers­ten Pro­jek­ten bei­spiels­weise in Ar­beits­grup­pen um­ge­setzt wer­den. "Da­bei hof­fen wir auf mög­lichst viele Ideen und An­re­gun­gen aus al­len Ver­ei­nen der Stadt, aber auch von ein­zel­nen Mit­bür­gern", sagt Ge­org Hem­ken­dreis, ehe­ma­li­ger Ge­schäfts­füh­rer der Flug­platz­ge­meins­schaft, der eben­falls zu den Grün­dungs­mit­glie­dern gehört.

Mehr zu den ehr­gei­zi­gen Zie­len des neuen Ver­eins gibt es am zwei­ten Ju­li­wo­chen­en­de. Dann wird sich Oer­ling­hau­sen-Mar­ke­ting bei ei­ner öf­fent­li­chen Mit­glie­der­ver­samm­lung in der Mensa der Heinz-Siel­mann-Schule (Frei­tag, 7. Juli ab 19 Uhr) so­wie mit ei­nem Stadt­fest (Sams­tag, 8. Juli ab 14 Uhr) auf dem Park­platz Amts­gar­ten prä­sen­tie­ren. Bis­her zählt der Ver­ein 40 Mit­glie­der. Nach de­ren Wün­schen soll sich die Zahl bis zur Auf­takt­ver­an­stal­tung am 7. Juli wei­ter er­höhen. "Al­le, die Oer­ling­hau­sen Stück für Stück at­trak­ti­ver ge­stal­ten möch­ten, sind im Ver­ein gut auf­ge­ho­ben", sagt Jörg Czy­borra (Vor­sit­zen­der der Wer­be­ge­mein­schaft Oer­ling­hau­sen). Wer vor der öf­fent­li­chen Ver­samm­lung dem Ver­ein Oer­ling­hau­sen Mar­ke­ting bei­tritt, kann selbst­ver­ständ­lich auch noch für den dann zu wählen­den Vor­stand kan­di­die­ren. Bis jetzt wird der Ver­ein von den er­fah­re­nen Mar­ke­tingstra­te­gen Gün­ter Wei­gel (Ge­schäfts­füh­rer der Lippe Tou­ris­mus und Mar­ke­ting) und Hans Ru­dolf Holt­kamp (Vor­sit­zen­der von Pro Bie­le­feld) ge­führt. Die bei­den wich­ti­gen "­Star­t­hel­fer" wer­den sich bei den Vor­stand­wah­len wie ge­plant aus "vor­ders­ter Front" ver­ab­schie­den, ste­hen dem Ver­ein mit all ih­rer Er­fah­rung aber auch wei­ter­hin zur Ver­fü­gung. Die öf­fent­li­che Mit­glie­der­ver­samm­lung ver­spricht mehr als nur ein "­tro­ckener Wahl­gang" zu wer­den. Mit Hilfe des Ka­ba­ret­tis­ten Ingo Bör­chers wird der Ver­ein seine Ziele und sich selbst vor­stel­len. Diese Prä­sen­ta­tion wird sich am Sams­tag, 8. Juli beim Stadt­fest fort­set­zen. Ne­ben dem Oer­ling­hau­sen Mar­ke­ting­ver­ein wer­den sich auch wei­tere Ver­ei­ne, Ein­rich­tun­gen und Or­ga­ni­sa­tio­nen wie zum Bei­spiel der Se­gel­flug­ver­ein, das Ar­chäo­lo­gi­sche Frei­licht­mu­seum oder auch die Frei­wil­lige Feu­er­wehr auf dem Gelände am Amts­gar­ten prä­sen­tie­ren. Der mu­si­ka­li­sche Teil des Fest­pro­gramms am Nach­mit­tag wird von der Big­band des Mu­sik­ver­eins Oer­ling­hau­sen ge­stal­tet. Darü­ber hin­aus gibt es Zau­be­rein­la­gen, Se­gel­flug-Mo­dell­bau und mehr auf der klei­nen Fest­meile zu se­hen. Für Kin­der wird eine Hüpf­burg auf­ge­baut. Schmin­kak­tio­nen und ein Luft­bal­lon­wett­be­werb er­gän­zen das Pro­gramm. Ab 19 Uhr er­war­tet die Be­su­cher eine se­hens- und hörens­werte Rock-Pop Co­vers­how, die Li­mi­ted Edi­tion Re­vue. Künf­tig will sich Oer­ling­hau­sen Mar­ke­ting aber nicht durchs Fei­ern de­fi­nie­ren. Es gibt viele Ide­en, kul­tu­relle und ge­sell­schaft­li­che Er­eig­nis­se, Sport­an­ge­bo­te, Na­tur, Park­an­la­gen, Ge­schicht­li­ches so­wie nicht un­er­heb­li­ches eh­ren­amt­li­ches En­ga­ge­ment in der Berg­stadt. Ohne jeg­li­ches Kirch­turm­den­ken möchte der Ver­ein quasi als Dach­or­ga­ni­sa­tion dar­aus die Ba­sis für ein at­trak­ti­ves Tou­ris­mus-, (Nah-) Er­ho­lungs- und Frei­zeit­a­real bil­den.

vom 24.06.2017 | Ausgabe-Nr. 25B

