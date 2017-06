Offene Gärten

Ausflugsziele für Gartenfreunde

Kreis Lip­pe. Drei pri­vate Gär­ten in Lippe ha­ben am kom­men­den Wo­chen­ende ihre Tore für Be­su­cher geöff­net.

In Schie­der-Schwa­len­berg, Dorf­straße 44, kann am Wo­chen­ende der Gar­ten Cent­mayer-Swo­boda be­sucht wer­den. Der ro­man­ti­sche Land­h­aus­gar­ten im eng­li­schen Stil ist im Orts­teil Siek­holz zu fin­den und hat am Sams­tag und Sonn­tag von 10 bis 18 Uhr geöff­net. Am Sonn­tag, 25. Juni kön­nen zwei wei­tere Gär­ten be­sucht wer­den. Der Gar­ten Koch in Kal­le­tal, Har­ke­mis­ser Straße 13, ist ein parkähn­li­cher Gar­ten mit Rho­do­dend­ren, Ro­sen, Stau­den und Bach­lauf. Von 11 bis 18 Uhr ist er für Be­su­cher zugäng­lich. Eben­falls am Sonn­tag ist der Gar­ten Kriete in Schlan­gen, Park­straße 21 geöff­net. Der Haus­gar­ten in der Orts­mitte mit al­ten Bäu­men, Stau­den­bee­ten und ver­schie­de­nen Sitz­plät­zen kann von 14 bis 20 Uhr be­sucht wer­den. Die Gär­ten sind für Be­su­cher ge­kenn­zeich­net. Wei­tere In­fos und Fo­tos zu den Gär­ten un­ter ww­w.of­fene-gaer­ten-lip­pe.de

vom 24.06.2017 | Ausgabe-Nr. 25B

