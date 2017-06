Müllmengen im Fokus

Verwaltungsrat tagt

Kreis Lip­pe. Der Ver­wal­tungs­rat des Ab­fall­wirt­schafts­ver­ban­des Lippe kommt un­ter der Lei­tung von Ver­bands­vor­ste­her Dr. Axel Leh­mann am Frei­tag, 30. Ju­ni, um 13.30 Uhr zu sei­ner sechs­ten Sit­zung in der Le­gis­la­tur­pe­ri­ode 2014 bis 2020 zu­sam­men. Die Sit­zung wird im Kreis­haus in Det­mold ab­ge­hal­ten. Zu den The­men gehören im öf­fent­li­chen Teil un­ter an­de­rem die Haus­müll­men­gen 2016. Im nach­fol­gen­den nicht-öf­fent­li­chen Teil wird ne­ben In­stand­set­zungs­maß­nah­men auch ü­ber den Jah­res­ab­schluss 2016 der ABG dis­ku­tiert.

vom 24.06.2017 | Ausgabe-Nr. 25B

