"Lipper zeigen was sie haben"

Gewinner der Bad Salzufler Industrierallye stehen fest

Bad Sal­zu­flen. Die Ge­win­ner der Bad Sal­zu­fler In­dus­trier­al­lye ste­hen fest. Sie er­hiel­ten am 17. Juni 2017 in Bad Sal­zu­flen ihre Prei­se. Der erste Preis, ein Well­ness­wo­chen­ende in ei­nem Bad Sal­zu­fler Ho­tel im Wert von 520 Eu­ro, ging an Irene West­fal aus Lem­go. Den zwei­ten Preis, ein Wo­chen­ende mit dem Elek­tro­auto und ein Abendes­sen für zwei Per­so­nen, ge­wann Ste­pha­nie Mül­ler aus Bad Sal­zu­flen. Ü­ber eine Ste­reo­an­lage freute sich Kai Bus­mann aus Löh­ne.

12 wei­tere Ge­win­ne­rin­nen und Ge­win­ner er­hiel­ten wert­volle Prei­se. Sie alle hat­ten 12 Fra­gen rich­tig be­ant­wor­tet und das Lö­sungs­wort ge­fun­den. Ge­stif­tet wur­den die Preise von der Stadt Bad Sal­zu­flen, der Stadt­werke Bad Sal­zu­flen GmbH, der Vi­ta­Sol Therme GmbH, der Staats­bad Sal­zu­flen GmbH und den teil­neh­men­den Ein­zel­han­dels­ge­schäf­ten, die die Ak­tion der Stand­ort­kam­pa­gne "­In­dus­trie - Zu­kunft in Lip­pe" un­ter­stützt ha­ben. Ins­ge­samt ha­ben sich 124 Per­so­nen an der Ral­lye be­tei­ligt. Zwei Drit­tel der Teil­neh­mer ka­men aus Bad Sal­zu­flen, 12 Per­so­nen aus Städ­ten wie Ber­lin, Bonn, Cott­bus, Mün­chen und He­rings­dorf. "Un­ter dem Motto "Lip­per zei­gen was sie ha­ben" hat­ten 12 In­dus­trie­un­ter­neh­men aus­ge­wählte Pro­dukte in den Schau­fens­tern von 12 Bad Sal­zu­fler Ein­zel­han­dels­ge­schäf­ten prä­sen­tier­t", be­rich­tet Ro­land Tho­mas, Bür­ger­meis­ter der Stadt Bad Sal­zu­flen. Ge­st­ar­tet war die Ral­lye im Rah­men der Stand­ort­kam­pa­gne der In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer Lippe zu Det­mold (IHK Lip­pe) am 7. Mai 2017. Bis zum 3. Juni 2017 wa­ren die Pro­dukte von acht Bad Sal­zu­fler und vier Leo­polds­höher In­dus­trie­un­ter­neh­men in der In­nen­stadt prä­sent. Vol­ker Schef­fels, ge­schäfts­führen­der Ge­sell­schaf­ter der Eif­ler Kunst­stoff-Tech­nik und Ko­or­di­na­tor in der Stand­ort­kam­pa­gne, er­läu­tert, warum sein Un­ter­neh­men mit­ge­macht hat: "­Die In­dus­trie in Lippe stellt Hight­ech her. Das weiß aber nie­mand, weil un­sere Pro­dukte in der Re­gel nicht im Su­per­markt zu kau­fen sind. Der Ein­zel­han­del bie­tet eine tolle Platt­form, um den Men­schen zu zei­gen, was wir kön­nen." Im Ge­schäft Le­der Reese bei Ute Wag­ner hatte die Eif­ler Kunst­stoff-Tech­nik GmbH & Co. KG aus Bad Sal­zu­flen einen Be­steck­korb für Ge­schirr­spül­geräte auf­ge­stellt. Frauke Borgs­te­de, Stadt­mar­ke­ting Bad Sal­zu­flen und Ma­ria Klaas, Ge­schäfts­füh­re­rin der IHK Lippe hat­ten die Ak­tion vor Ort or­ga­ni­siert. "­Die Idee war, spie­le­risch ü­ber die lip­pi­sche In­dus­trie zu in­for­mie­ren. Mit un­se­ren Fra­gen und den un­ter­halt­sa­men Pro­duk­ter­klärun­gen ha­ben wir, wie ich aus den Ge­sprächen mit den Ein­zel­händ­lern weiß, für viele AHA-Ef­fekte ge­sorg­t," er­klärt Klaas. Es war die zweite In­dus­trier­al­lye in Lip­pe. Das Pi­lot­pro­jekt star­tete 2016 in Lage mit zehn In­dus­trie­un­ter­neh­men und 20 Ein­zel­han­dels­ge­schäf­ten. Seit 2014 wirbt die Stand­ort­kam­pa­gne "­In­dus­trie - Zu­kunft in Lip­pe" der In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer Lippe zu Det­mold, des Ar­beit­ge­ber­ver­ban­des und der Wirt­schafts­ju­nio­ren Lippe mit wit­zi­gen Sprüchen und ver­schie­de­nen Ak­tio­nen für Lip­pe. Mitt­ler­weile be­ken­nen sich ü­ber 420 Un­ter­neh­men aus al­len Bran­chen im Rah­men der Kam­pa­gne zum Stand­ort Lip­pe.

vom 24.06.2017 | Ausgabe-Nr. 25B

Drucken | Versenden