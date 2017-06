Ein großer Tag für die Kleinen

Zum Kinderschützenfest kommt auch Arminia-Maskottchen Lohmann zu Besuch

Oer­ling­hau­sen (k­d). Gleich an zwei Wo­chen­en­den wird in Oer­ling­hau­sen Schüt­zen­fest ge­fei­ert. Be­vor die Er­wach­se­nen um die Kö­nigs­würde schießen und fei­ern (1. bis 3. Ju­li), ist am kom­men­den Sonn­tag, 25. Juni zunächst der Nach­wuchs dran. Das Kin­der­schüt­zen­fest ver­spricht jede Menge Spie­le, Spaß und Ak­tio­nen.

Wenn die fest­li­che Kut­sche ge­gen 14 Uhr auf den Amts­gar­ten rollt, wer­den alle Au­gen auf Lara San­der und Lars Un­terköt­ter ge­rich­tet sein. An die­sem Tag steht das Kin­derkö­nigs­paar der Oer­ling­hau­ser Schüt­zen­ge­sell­schaft im Mit­tel­punkt des Ge­sche­hens. Ge­mein­sam mit dem Zep­ter­prin­zen­paar Paul Hem­schik und Nina Fornt­heil, dem Ap­fel­prin­zen­paar Leon Dir­king und Laura Pri­mo­rac so­wie dem Kron­prin­zen­paar Noah Brunn und An­nika Frie­ler wer­den sie den fest­li­chen Um­zug an­führen. Vom Amts­gar­ten setzt er sich um 14 Uhr in Rich­tung Schüt­zen­platz in Be­we­gung. Schon eine halbe Stunde vor­her, ab 13.30 Uhr, tref­fen sich die klei­nen und großen Schüt­zen, Mu­sik­grup­pen und Sport­ver­eine auf dem Platz, um sich zum kun­ter­bun­ten Fest­marsch durch die Stadt auf­zu­stel­len. Je­des Kind kann da­bei sein. Alle Mäd­chen und Jun­gen, die beim Fest­zug mit­lau­fen, be­kom­men ge­gen die Vor­lage des zu­vor aus­ge­teil­ten Chips ein Eis auf dem Schüt­zen­platz. Dort ha­ben die Mit­glie­der des Un­ter­of­fi­ziers­korps un­ter der Lei­tung von Mar­kus Höhne wie­der zahl­rei­che Spielstände und Ak­tio­nen auf­ge­baut. In die­sem Jahr kön­nen sich die klei­nen und großen Gäste auch auf den Be­such des DSC Ar­mi­nia Bie­le­feld freu­en, der mit ei­nem Stand und Mas­kott­chen Loh­mann ver­tre­ten sein wird. Ge­gen 15 Uhr be­ginnt das Ad­ler­schießen, bei dem Jun­gen im Al­ter von neun bis 13 Jah­ren um die Kö­nigs- und die Prin­zen­würde wett­ei­fern. Ge­gen 16.45 Uhr wird mit der Ver­lo­sung der vie­len Tom­bola-Preise be­gon­nen. Jede Ein­tritts­karte ist mit ei­ner Num­mer ver­se­hen und da­mit au­to­ma­tisch im Lo­stopf. Ge­gen 17.15 Uhr wird der neue Kin­dert­hon der Oer­ling­hau­ser Schüt­zen­ge­sell­schaft pro­kla­miert. Da­mit geht dann die Amts­zeit von Lars Un­terköt­ter und Lara San­der zu En­de.

