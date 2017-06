"Unruhige Beine" treffen sich wieder

Oer­ling­hau­sen (k­d). RLS (Rest­less Legs Syn­drom) ist oft schwer er­träg­lich, denn bei die­ser Krank­heit zu­cken die Beine na­hezu stän­dig. Be­trof­fene kön­nen sich zum Ge­dan­ken- und Er­fah­rungs­aus­tausch tref­fen. Es hat sich ge­zeigt, dass sie hier sehr hilf­rei­che Ratschläge er­hal­ten.

Die in Lippe ein­zige Selbst­hil­fe­gruppe trifft sich wie­der am Sams­tag, 1. Juli 2017, ab 15 Uhr, im Ge­mein­de­haus der evan­ge­li­schen Kir­che in Oer­ling­hau­sen an der Haupt­straße 80 a. In­ter­es­sen­ten sind herz­lich will­kom­men. Wei­tere In­fos bei den Grup­pen­spre­che­rin Do­ris Bru­ne, Tel. 05202 83727.

vom 21.06.2017 | Ausgabe-Nr. 25A

