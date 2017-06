Trainingseinheit für den Ernstfall

Johanniter-Motorrad-Retter trainierten in Aachen

Kreis Lip­pe/Höx­ter. Beim Fahr­si­cher­heits­trai­ning Aa­chen wurde den Mo­tor­rad-Ret­tern al­les ab­ver­langt: Die ins­ge­samt 43 Jo­han­ni­ter muss­ten mit ih­ren Ma­schi­nen Sla­lom, Hin­der­nis­se, enge Par­cours und Na­tur­gelände durch­fah­ren und sich den (si­mu­lier­ten) Ge­fah­rensi­tua­tio­nen des Straßen­ver­kehrs stel­len. Für die vier Teil­neh­mer des Jo­han­ni­ter-Re­gio­nal­ver­ban­des Lippe-Höx­ter war dies eine gute Vor­be­rei­tung für ihre Einsät­ze. Denn dort ist nicht nur ihr Wis­sen in Ers­ter Hil­fe, son­dern auch ihr si­che­res Um­ge­hen mit den schwe­ren Ein­satz­ma­schi­nen ge­fragt. "­Be­son­ders schwie­rig war es, die en­gen Sla­loms zu fah­ren. Diese Tech­nik konn­ten wir beim Si­cher­heits­trai­ning noch mal ver­bes­sern und wird uns für Sa­nitäts­diens­ten bei Groß­ver­an­stal­tun­gen oder wal­di­gem Gelände wie dem Vier-Tage-Marsch in Blom­berg zu Gute kom­men", er­klärt Wolf­gang Grü­ne­berg, Lei­ter der Mo­tor­rad-Staf­fel in Lippe-Höx­ter.

Zwei Tage lang üb­ten sie in­ten­siv viele Ge­fah­rensi­tua­tio­nen. Aber auch die Be­son­der­hei­ten beim Fah­ren in ei­ner Ein­satz-Ko­lonne wur­den geübt. "Hier müs­sen wir uns Zen­ti­me­ter-ge­nau auf die Mit­fah­rer ver­las­sen kön­nen. Wenn zum Bei­spiel in ei­ner Kurve ein Fah­rer seine Li­nie und den ge­nauen Ab­stand zum Ne­ben-, Vor­der- oder Hin­ter­mann ver­lässt, kann dies zur Ge­fahr für alle mit­fah­ren­den Ko­lon­nen-Teil­neh­mer wer­den", so Grü­ne­berg. Er und seine Mit­strei­ter aus dem Re­gio­nal­ver­band Lippe-Höx­ter An­dreas Beck­mann, Sie­grid Kie­pert und Diet­mar Linzke ge­hen nun mit ei­nem noch si­che­ren Ge­fühl in ihre nächs­ten Einsät­ze. Jähr­li­ches Fahr­si­cher­heits­trai­ning ist Vor­aus­set­zung für den Dienst in der Mo­tor­rad­staf­fel, ebenso min­des­tens 30 Stun­den jähr­li­che Fort­bil­dung für Ret­tungs­dienst­mit­ar­bei­ter.

vom 21.06.2017 | Ausgabe-Nr. 25A

