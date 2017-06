Angelverein feiert

Horn-Bad Mein­berg . Der Sport­fi­sche­rei­ver­ein SFV Bil­ler­beck lädt am Sonn­tag, 25. Ju­ni, zu ei­nem Teich­fest mit Früh­schop­pen und Got­tes­dienst ein. Das Fest star­tet um 10.30 Uhr. Um 11 Uhr hält Pfar­rer Hol­ger Postma einen Got­tes­dienst im Zelt am Ver­eins­ge­wäs­ser an der St­ein­hei­mer Straße 249. Da­nach ser­viert der Ver­ein sei­nen Gäs­ten frisch geräu­cherte Fo­rel­len so­wie Brat­wur­st, Pom­mes und di­verse Ge­tränke ge­gen Hun­ger und Dur­st. Park­plätze sind aus­ge­schil­dert.

vom 21.06.2017 | Ausgabe-Nr. 25A

