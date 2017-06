Die Externsteine in der Diskussion

Fachleute beleuchten ideologische Vorgeschichte des Denkmals

Horn-Bad Mein­berg (g­w). Zur Jah­res­wende plat­zier­ten Un­be­kannte eine Nach­bil­dung der Ir­min­sul auf der Spitze der Ex­t­ern­steine – diese Ak­tion war nun An­lass für einen In­for­ma­ti­ons­abend des ört­li­chen Ar­beits­krei­ses ge­gen Na­zis. 20 Be­su­cher lausch­ten den Vor­trä­gen des His­to­ri­kers und Pu­bli­zis­ten Ro­land Linde und des Rechts­ex­tre­mis­mus-Ex­per­ten Jan Raabe un­ter dem Ti­tel "Ex­t­ern­steine – Na­tur­denk­mal oder völ­ki­sche Kult­stät­te?"

Linde ging da­bei auch auf die Ver­gan­gen­heit der Ir­min­sul ein und er­läu­ter­te, dass sie früh­mit­tel­al­ter­li­ches Hei­lig­tum der Sach­sen ge­we­sen sei, das nach den Ein­trä­gen frän­ki­scher An­na­len auf Ver­an­las­sung Karls des Großen zer­stört wur­de. Der ur­sprüng­li­che Stand­ort der Ir­min­sul sei je­doch un­be­kannt und ginge aus den Quel­len nicht her­vor, er­läu­terte Lin­de. "Wil­helm Teudt, ein völ­ki­scher Lai­en­for­scher, glaubte zum Bei­spiel in dem Re­lief der Ex­t­ern­steine das Bild der Ir­min­sul ent­deckt zu ha­ben", so Lin­de. Da­mit habe Theudt eine Ikone ge­schaf­fen, die von den Rech­ten bis heute ver­wen­det wer­de. "In den Far­ben des deut­schen Rei­ches, schwarz-weiß-rot la­ckiert, sollte sie rechts­ex­tre­mes, völ­ki­sches Ge­dan­ken­gut an die­sem ex­po­nier­ten Ort sym­bo­li­sie­ren und ver­brei­ten", schil­derte Linde die mög­li­chen Be­weg­gründe für das Auf­stel­len der nach­ge­bau­ten Ir­min­sul an den Ex­t­ern­stei­nen. Auch Raabe ging in sei­nem an­sch­ließen­den Vor­trag auf die Be­deu­tung der Ir­min­sul ein. "­Die Ex­t­ern­steine sind in rech­ten Krei­sen ein Teil der so­ge­nann­ten na­tio­nal­so­zia­lis­ti­schen Ger­ma­nen­kunde und An­ker­punkt völ­kisch-fa­schis­ti­scher The­sen", so Raabe der ver­deut­lich­te, dass die Ir­min­sul für die ex­treme Rechte das "­Sym­bol ei­nes völ­ki­schen Er­wa­chens" dar­stel­le. In der an­sch­ließen­den Dis­kus­sion ging es zum Teil hoch her. Dort wurde den Vor­tra­gen­den vor­ge­wor­fen, dass al­le, die sich für die Ge­schichte der Ex­t­ern­steine in­ter­es­sier­ten, in die rechte Ecke ge­stellt wür­den. Dem wi­der­spra­chen so­wohl Linde als auch Raabe und mach­ten deut­lich, dass man sich aber der ideo­lo­gi­schen Vor­ge­schichte der Ex­t­ern­steine be­wusst sein und diese auch bei For­schun­gen re­flek­tie­ren müs­se.

vom 21.06.2017 | Ausgabe-Nr. 25A

