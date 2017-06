Viele Einsätze warten auf das LF-20

Detmolder Feuerwehr nimmt neues Löschfahrzeug in Betrieb

Det­mold (to­g). Die Det­mol­der Feu­er­wehr hat ein neues Fahr­zeug in Be­trieb ge­nom­men. Das LF-20 wurde während ei­nes klei­nen Fa­mi­li­en­fes­tes auf dem Gelände der Wehr am Gels­kamp von Käm­me­rer Frank Hil­ker an die Ka­me­ra­den ü­ber­ge­ben.

"Ab und an ist ein­fach die Zeit ge­kom­men, alte Aus­rüs­tung durch et­was Neues zu er­set­zen", sagte Hil­ker in sei­ner kur­zen An­spra­che. Gleich­wohl stelle er sich als Det­molds Fi­nanz­chef natür­lich mehr als ein­mal die Fra­ge, ob das Alte nicht noch gut sei. In die­sem Fall war die Ant­wort schnell ge­fun­den – nach gut 30 Jah­ren im Dienst der Det­mol­der Feu­er­wehr dürfe ein Fahr­zeug ru­hi­gen Ge­wis­sens er­setzt wer­den, auch durch die Brille ei­nes Käm­me­rers be­trach­tet. Hil­ker, der an die­sem Tag den Bür­ger­meis­ter ver­trat, nutzte die Ge­le­gen­heit, den Mit­glie­dern der Wehr ein Dan­ke­schön der Stadt Det­mold zu ü­ber­brin­gen. Da­bei be­tonte er, Feu­er­wehr sei im­mer ein Zu­sam­men­spiel aus Mensch und Gerät, "und ohne Sie wäre je­des Fahr­zeug nutz­los." Die Män­ner und Frauen der Det­mol­der Feu­er­wehr seien stets zur Stelle wenn sie ge­braucht wer­den und leis­te­ten fan­tas­ti­sche Ar­beit, be­tonte Hil­ker. Ge­rade beim Lösch­zug Mitte sei zu se­hen, wie ge­fragt die Fähig­kei­ten der Hel­fer und Ret­ter sei­en. Mit be­reits 91 Einsät­zen in die­sem Jahr ist er die am stärks­ten fre­quen­tierte Ein­heit des Stadt­ge­bie­tes. Das neue Fahr­zeug, ein LF-20 aus dem Hause Ro­sen­bau­er, wird künf­tig eine große Last des Ein­satz­auf­kom­mens tra­gen. Schließ­lich zählt es zu den All­zweck-Ar­beits­pfer­den des Ar­se­nals der Brand­bekämp­fer. Das Fahr­zeug führt gut 2.000 Li­ter Was­ser mit sich und kann neun Feu­er­wehr­leute zur Ein­satz­stelle brin­gen.

vom 21.06.2017 | Ausgabe-Nr. 25A

Drucken | Versenden