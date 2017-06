Sommerausflug: Herrenhäuser Gärten

Bad Sal­zu­flen. Der Ge­meinde-Som­mer­aus­flug der evan­ge­lisch-re­for­mier­ten Kir­chen­ge­meinde Bad Sal­zu­flen führt am Don­ners­tag, 24. Au­gust, nach Han­no­ver zu den Her­ren­häu­ser Gär­ten. Wun­der­schöne Blu­men­ra­batte und Beete sind dort zu se­hen, man kann durch die Ba­rock­gär­ten und zum Berg­gar­ten spa­zie­ren, wo auch die Schau­ge­wächs­häu­ser zu be­sich­ti­gen sind. Se­hens­wert sind das Schloss und eine Grot­te, die durch eine Künst­le­rin um­ge­stal­tet wur­de. Ab­küh­lung ver­spricht eine rie­sige Fontä­ne, die in re­gel­mäßi­gen Ab­stän­den Was­ser in die Luft schießt. Der zeit­li­che Ab­lauf sieht fol­gen­der­maßen aus: Ab­fahrt ist um 11 Uhr mit dem Rei­se­bus vom ZOB, um 11.10 Uhr ist eine zweite Ein­stiegs­mög­lich­keit am Cal­vin­haus am Gröch­te­weg. Von dort geht es ü­ber die Au­to­bahn Rich­tung Han­no­ver. Zur Mit­tags­zeit gibt es für alle Teil­neh­mer im Re­stau­rant "Ra­dies­chen" ein Schnit­zel mit Brat­kar­tof­feln. Das Re­stau­rant liegt di­rekt bei den Her­ren­häu­ser Gär­ten. Die An­kunft in Bad Sal­zu­flen ist für 18.30 Uhr ge­plant.

Der Rei­se­preis be­trägt pro Teil­neh­mer 30 Eu­ro. Darin ent­hal­ten sind die Bus­fahrt, der Ein­tritt in die Gär­ten und in das Mu­seum und das Mit­tages­sen. Ge­tränke müs­sen ge­son­dert ge­zahlt wer­den. An­mel­dun­gen kön­nen ab so­fort im Ge­mein­de­büro er­fol­gen. Wei­tere In­for­ma­tio­nen gibt es on­li­ne: ww­w.­stadt­kir­che.­in­fo.

vom 21.06.2017 | Ausgabe-Nr. 25A

