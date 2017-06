Küchen- und Heilkräuter erforscht

Viele neue Informationen für die Wanderfreunde im Umweltzentrum

Bad Sal­zu­flen. Im Zu­sam­men­hang mit dem Kneipp-Ak­ti­ons­mo­nat ha­ben die Wan­der­freunde Bad Sal­zu­flen eine be­son­dere Wan­de­rung zum Um­welt­zen­trum Heer­ser Mühle an­ge­bo­ten. Wich­ti­ger Pro­gramm­punkt hier­bei war die Er­klärung der Be­deu­tung ver­schie­dens­ter Kräu­ter.

An der Mühle war­tete Rolf Die­rin­ger, aus­ge­wie­se­ner Fach­mann auf dem Ge­biet der Bo­ta­nik und der volks­tüm­li­chen Heil­kun­de, um ei­nige der Ge­heim­nisse von Heil- und Küchen­kräu­tern zu enthül­len. "­Be­son­ders der Apo­the­ker­gar­ten ist wirk­lich ein Pracht­stück", fin­den die Wan­der­freun­de. Ne­ben mehr oder we­ni­ger be­kann­ten Küchen­kräu­tern wach­sen dort auch Gift­pflan­zen, wie zum Bei­spiel Maiglöck­chen und Fin­ger­hut. Die Wan­de­rer er­fuh­ren, dass die Pflan­zen­gifte bei maßvol­ler Ver­wen­dung gleich­zei­tig eine hei­lende Wir­kung auf den mensch­li­chen Kör­per ha­ben kön­nen. Manch­mal war es er­staun­lich, dass un­schein­bare "Un­kräu­ter" auch in der Küche und so­gar in der Me­di­zin ver­wen­det wer­den kön­nen. "Im Um­welt­zen­trum Heer­ser Mühle gibt es so viel zu ent­de­cken, dass man ei­gent­lich viel mehr Zeit benötigt hät­te", mei­nen die Wan­der­freun­de. Aber es lockte ja auch das Kaf­fee­trin­ken, natür­lich draußen mit­ten zwi­schen Wild- und Gar­ten­kräu­tern. So hat­ten die Teil­neh­mer einen herr­li­chen Nach­mit­tag ver­bracht, wo sie auch al­ler­hand ü­ber die hei­mi­sche Pflan­zen­welt ler­nen konn­ten. Zum Schluss gab es noch ein herz­li­ches Dan­ke­schön an Rolf Die­rin­ger für die aus­führ­li­che Führung. Außer­dem ging der Dank an die Wan­der­füh­re­rin Diet­lind Löh­nert und Ma­rie-The­rese von Lan­genn vom Kneipp­ver­ein für die Or­ga­ni­sa­tion die­ser Kräu­ter­wan­de­rung.

vom 21.06.2017 | Ausgabe-Nr. 25A

