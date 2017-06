Bernd Stelter liest in Oerlinghausen

Oer­ling­hau­sen (k­d). "­Der Kil­ler kommt auf lei­sen Klom­pen" lau­tet der zweite Krimi von Bernd Stel­ter. Der Au­tor stellt ihn am Diens­tag, 19. Sep­tem­ber 2017, ab 20 Uhr in der Mensa der Heinz-Siel­mann-Schule vor. Ein­tritts­kar­ten sind ab so­fort zum Preis von 18 Euro in der Buch­hand­lung Blume er­hält­lich. Bernd Stel­ter ist ei­ner der be­kann­tes­ten Ak­teure in der deut­schen Co­medy-Sze­ne. Er war ei­ner der "7 Köp­fe", die zehn Jahre lang je­den Frei­tag Mil­lio­nen von Zu­schau­ern vor den Bild­schirm lock­ten. Für den WDR mo­de­riert er die Spiels­how "NRW-Du­ell". Jetzt hat ihn die Buch­hand­lung Blume zur Le­sung nach Oer­ling­hau­sen ein­ge­la­den.

"­Der Tod hat eine An­hän­ger­kupp­lung" lau­tete sein Erst­ling. In der "­Der Kil­ler kommt auf lei­sen Klom­pen" ist In­spec­teur Piet van Hou­ve­n­kamp, Hol­lands größter Aga­tha-Chris­tie-Fan, ei­nem neuen Ver­bre­chen auf der Spur: In sei­nem ge­lieb­ten Mid­del­burg wird in ei­nem Haus­boot eine Frau auf­ge­fun­den. Sie lächelt, sie ist wun­der­schön, sie ist nackt. Sie hat nur einen Feh­ler: Sie ist tot. Der In­spec­teur er­mit­telt un­ter Hoch­druck und gerät da­bei in Krei­se, von de­ren Exis­tenz er bis­lang nichts ahn­te. Und schon bald lie­gen seine Ner­ven blank, denn natür­lich las­sen es sich auch die Cam­per vom Platz "De Gre­ve­lin­ge" mal wie­der nicht neh­men, bei den Er­mitt­lun­gen mitz­u­mi­schen ...

vom 17.06.2017 | Ausgabe-Nr. 24B

