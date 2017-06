Sommerfest ersetzt Martinsmarkt

Werbegemeinschaft Asemissen-Bechterdissen-Greste bittet um Anregungen

Leo­polds­höhe-Ase­mis­sen (k­d). Die Mit­glie­der der Wer­be­ge­mein­schaft Ase­mis­sen-Bech­ter­dis­sen-Greste ha­ben eine neue Idee ent­wi­ckelt: An­stelle des Mar­tins­mark­tes soll im kom­men­den Jahr ein Som­mer­fest aus­ge­rich­tet wer­den. "Wir muss­ten uns et­was ü­ber­le­gen. Der Platz in Ase­mis­sen wird im­mer knap­per und die Ge­mein­schaft droht zu zer­bre­chen", teilte Katja We­hen­kel, die Vor­sit­zende der Wer­be­ge­mein­schaft mit. "Wir ha­ben uns nun dazu ent­schlos­sen, die Ära Mar­tins­markt in die­sem Jahr zu be­en­den und ihn in ein Som­mer­fest mit neuem Stand­ort um­zu­wan­deln."

Der Stand­ort des Kin­der­ka­rus­sells auf dem Park­platz der Kon­di­to­rei Krie­mel­mann hatte sich im vo­ri­gen Herbst be­währt, nun soll sich das Som­mer­fest 2018 von dort aus in die Straße "Am Krähen­holz" er­stre­cken. "Das Grund­gerüst steht", wirbt die Vor­sit­zende für das Stadt­teil­fest, das im nächs­ten Jahr am zwei­ten Juni Wo­chen­ende statt­fin­den soll. Es soll ein Som­mer­fest mit At­mo­s­phäre wer­den. Die Mit­glie­der der Wer­be­ge­mein­schaft wür­den sich ü­ber An­re­gun­gen der Ase­mis­ser freuen und ha­ben zu die­sem Zweck einen Fra­ge­bo­gen ent­wor­fen, in dem sich ein Je­der mit sei­nen An­re­gun­gen ein­brin­gen kann. Ver­eine und Pri­va­te, die sich am Fest­ge­sche­hen be­tei­li­gen möch­ten, sind herz­lich will­kom­men. Die Fra­ge­bö­gen wer­den in Kürze in den Ge­schäf­ten aus­lie­gen. "Da­mit wir eine gute Pla­nung vor­neh­men kön­nen und aus dem Grund­gerüst ein tol­les Som­mer­fest 2018 wird, wün­schen wir uns eine rege Teil­nah­me", sagte Katja We­hen­kel. Un­ter al­len Teil­neh­mern, die Ideen und Vor­schläge ein­rei­chen, ver­lost die Wer­be­ge­mein­schaft Ase­mis­sen-Bech­ter­dis­sen-Greste einen hoch­wer­tig ge­füll­ten Prä­sent­korb.

vom 17.06.2017 | Ausgabe-Nr. 24B

