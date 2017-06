Becher stapeln am Strand?

Kreis Lippe schickt die schnellsten Speed-Stacker auf die Insel

Kreis Lip­pe. Ein er­freu­li­ches Nach­spiel gab es für ei­nige Be­su­cher der "My Job OW­L" Messe in Bad Sal­zu­flen: Sie hat­ten dort am Ge­winn­spiel des Krei­ses Lippe teil­ge­nom­men und wur­den jetzt als Ge­win­ner in das Kreis­haus in Det­mold ein­ge­la­den, wo Land­rat Dr. Axel Leh­mann ih­nen per­sön­lich ihre Preise ü­ber­reich­te. Die Erst­plat­zierte Ste­fa­nie Theil konnte sich da­bei ü­ber ein Fe­ri­en­wo­chen­ende im In­sel­quar­tier des Krei­ses Lippe wahl­weise auf Lan­ge­oog oder Nor­der­ney freu­en. Zwei Ki­no­kar­ten für die Film­welt Lippe in­klu­sive ei­nem Snack und zwei Ge­trän­ken ge­wann Deb­bie Hei­ne­mann. Die Plätze drei bis sie­ben er­hiel­ten je einen span­nen­den Lippe-Kri­mi. "Ü­ber das Speed-Stacking konn­ten wir die jun­gen Leute an un­se­ren Stand lo­cken und so auch ü­ber die Aus­bil­dung in der Kreis­ver­wal­tung ins Ge­spräch kom­men", er­klärt Silke Ham­mer­meis­ter, Aus­bil­dungs­lei­te­rin beim Kreis Lip­pe. Ne­ben den klas­si­schen Ver­wal­tungs­be­ru­fen habe die Kreis­ver­wal­tung schließ­lich auch die Aus­bil­dung zum Ver­mes­sungs­tech­ni­ker, Fach­in­for­ma­ti­ker (Sys­te­min­te­gra­tion), Bau­zeich­ner, Straßen­wär­ter oder Haus­wirt­schaf­ter zu bie­ten – ins­ge­samt ist die Aus­bil­dung in 14 un­ter­schied­li­chen Be­ru­fen mög­lich. Um­fang­rei­che In­for­ma­tio­nen zur Aus­bil­dung beim Kreis Lippe gibt es auch im In­ter­net un­ter ww­w.­kreis-lip­pe.de un­ter der Ru­brik "­Kar­rie­re" so­wie auf den Sei­ten des Aus­bil­dungs­netz­werks "GO K.A.­Li" un­ter "ww­w.go-ka­li.­de". Hin­ter­grund: Das so­ge­nannte "S­peed Stacking" (Schnell­sta­peln) ist ein Ge­schick­lich­keitss­port, bei dem man mit ei­nem Satz von zwölf ge­form­ten Be­chern (Cups) Py­ra­mi­den in ei­ner be­stimm­ten Rei­hen­folge auf- und wie­der ab­sta­pelt. Da­bei ver­sucht man, mög­lichst schnell und feh­ler­frei zu sein.

vom 17.06.2017 | Ausgabe-Nr. 24B

