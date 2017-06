Den Schulweg gemeinsam "erforschen"

Kreisverkehrswacht übergibt Info- und Lernbroschüren an Kindertagesstätten in Lippe

Kreis Lip­pe/­Det­mold (no­k). Wie sol­len Kin­der das rich­tige Ver­hal­ten im Straßen­ver­kehr er­ler­nen, wenn sie sich nicht ak­tiv da­mit aus­ein­an­der­set­zen müs­sen? Einen drin­gen­den Ap­pell an die El­tern von Hort- und Schul­kin­dern rich­tete Kars­ten See­feldt als Vor­sit­zen­der der Kreis­ver­kehrs­wacht zum Auf­takt der Schul­wegak­tion "­Si­cher zur Schu­le". Für sehr viele Kin­der führe der Weg zur Schule oder in die Kita nur noch von der Haustür bis in den Kin­der­sitz des Fahr­zeugs der El­tern und von dort bis zur Ein­gangstür der Ein­rich­tung. Das för­dere kei­nes­falls die Si­cher­heit, son­dern eher die Träg­heit der Kin­der. Es wäre sehr sinn­voll, wenn sich die El­tern et­was Zeit neh­men und die Kin­der – je nach Wohn­lage – kom­plett oder zu­min­dest ein Teilstück, auf dem Fuß­weg in die Ein­rich­tung be­glei­ten und da­bei an prak­ti­schen Bei­spie­len Ver­kehrs­zei­chen so­wie Ver­kehrs­si­tua­tio­nen er­klären wür­den, meinte der Vor­sit­zen­de. Die Si­cher­heit der Kin­der im Straßen­ver­kehr sollte den El­tern eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit sein. Und die lasse sich lei­der nicht auf dem Rück­sitz des Au­tos er­ler­nen. Als Hin­weis oder Mo­ti­va­tion zur ak­ti­ven Ver­kehrs­er­zie­hung hat die Kreis­ver­kehrs­wacht Lippe jetzt zwei Bro­schüren zu die­sem Thema her­aus­ge­ge­ben, die Dank der Un­ter­stüt­zung meh­re­rer Spon­so­ren in den nächs­ten Wo­chen an die Kin­der­gär­ten und die El­tern der Vor­schul­kin­der im Kreis Lippe ver­teilt wer­den sol­len. Ei­nes der bei­den Hefte rich­tet sich als Rat­ge­ber an die El­tern, das an­dere in spie­le­risch-päd­ago­gi­scher Form an die Kin­der. Letz­te­res (das Schul­weg­heft) soll die Klei­nen mit großen Ab­bil­dun­gen, in­ter­ak­ti­ven Mal- und Bas­tel­ele­men­ten, Spiel­vor­schlä­gen und mehr für Ver­kehrs­si­tua­tio­nen und da­mit ver­bun­dene Ge­fah­ren sen­si­bi­li­sie­ren. Gleich­zei­tig wer­den Ver­kehrs­zei­chen und rich­ti­ges Ver­hal­ten schau­bild­lich er­klärt. Die El­tern­rat­ge­ber ver­mit­telt viele Tipps, wie man (Vor-) Schul­kin­der auf die ak­tive Teil­nahme am Straßen­ver­kehr vor­be­rei­ten kann. Ei­nes hat da­bei hohe Prio­rität: den si­chers­ten Weg zur Schule – und das muss nicht zwangs­läu­fig der Kür­zeste sein – ge­mein­sam er­kun­den und "­trai­nie­ren". Der Rat­ge­ber solle das Be­wusst­sein der El­tern für eine Mo­bi­litäts­bil­dung im El­tern­haus schär­fen, er­klärte Tho­mas Moss vom Me­dien- und Ser­vice­cen­ter der Deut­schen Ver­kehrs­wacht bei der Ü­ber­gabe der ers­ten druck­fri­schen Ex­em­plare im Kin­der­gar­ten der So­phienein­rich­tung in Hei­li­gen­kir­chen.

vom 17.06.2017 | Ausgabe-Nr. 24B

