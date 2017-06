Marine erkundet Ostwestfalen-Lippe

Abordnung der Fregatte "Nordrhein-Westfalen" besucht die Bezirksregierung

Kreis Lip­pe. 25 Be­sat­zungs­mit­glie­der al­ler Dienst­grade der Fre­gatte "Nord­rhein-West­fa­len" be­such­ten jetzt für fünf Tage das Bun­des­land, nach dem ihr Schiff be­nannt ist. Un­ter Führung des Kom­man­dan­ten Fre­gat­ten­ka­pitän Ste­fan Schulz lernt die Ab­ord­nung die Re­gion Ost­west­fa­len-Lippe ken­nen. Zum Auf­takt des "­Land­aus­flugs" hat Re­gie­rungs­prä­si­den­tin Ma­ri­anne Tho­mann-Stahl die Ma­ri­ne­sol­da­ten in Det­mold emp­fan­gen.

Etwa eine Stunde hielt sich die De­le­ga­tion bei der Be­zirks­re­gie­rung Det­mold auf und ge­wann einen ers­ten Ü­ber­blick ü­ber Land und Leu­te. "Ost­west­fa­len-Lippe ist eine Re­gion der Kon­tras­te", sagte die Re­gie­rungs­prä­si­den­tin. "­Die Men­schen hier brin­gen zum Bei­spiel die Di­gi­ta­li­sie­rung der In­dus­trie na­tio­nal und in­ter­na­tio­nal vor­an. Hier ist der Sitz des deutsch­land­weit führen­den Tech­no­lo­gie-Netz­werks ‚In­tel­li­gente Tech­ni­sche Sys­teme Ost­West­fa­len­Lip­pe‘." Gleich­zei­tig sei die hei­mi­sche Wirt­schaft von mit­telstän­di­schen Be­trie­ben so­wie von Land- und Forst­wirt­schaft ge­prägt. Es gebe ei­ner­seits viel­fäl­tige Kul­tur­land­schaf­ten und ö­ko­lo­gisch in­takte Na­turräu­me, an­de­rer­seits sei Ost­west­fa­len-Lippe Stand­ort ei­ner Reihe in­ter­na­tio­na­ler Kon­zer­ne. "Ost­west­fa­len-Lippe ist leis­tungs­stark und le­bens­wert. Hier gibt es viel zu ent­de­cken – auch bei län­ge­ren Auf­ent­hal­ten", sagte die Re­gie­rungs­prä­si­den­tin. Kom­man­dant Fre­gat­ten­ka­pitän Ste­fan Schulz nahm die Ein­la­dung der Re­gie­rungs­prä­si­den­tin gern an. Ost­west­fa­len-Lippe be­gin­ne, beim ihm und sei­ner Be­sat­zung einen nach­hal­ti­gen und po­si­ti­ven Ein­druck zu hin­ter­las­sen. Er freue sich auf viele neue Er­kennt­nis­se, die er gerne in die Welt hin­aus tra­gen wer­de, sagte er. Der Halt in Det­mold war der Auf­takt der fünftä­gi­gen Rund­reise durch Ost­west­fa­len-Lip­pe. Zu den wei­te­ren Be­suchs­zie­len der Ma­ri­ne­sol­da­ten gehören zum Bei­spiel die Stif­tung Be­thel in Bie­le­feld, ein Emp­fang bei Bie­le­felds Ober­bür­ger­meis­ter Pit Clau­sen oder ein Be­such des LWL-Frei­licht­mu­se­ums in Det­mold. Or­ga­ni­siert wurde der Pa­ten­schafts­be­such vom "Freun­des­kreis der Fre­gatte Nord­rhein-West­fa­len e.V." zu­sam­men mit der Staats­kanz­lei NRW. Der Ver­ein füllt die Schiffspa­ten­schaft mit Le­ben. Ker­n­ele­mente sind ge­gen­sei­tige De­le­ga­ti­ons­be­su­che, Emp­fän­ge, In­for­ma­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen so­wie ge­mein­same so­ziale und kul­tu­relle In­itia­ti­ven von Pa­ten und Schiffs­be­sat­zun­gen. Die Schiffspa­ten­schaft mit der Fre­gatte "Nord­rhein-West­fa­len" ist die der­zeit ein­zige des Bun­des­lan­des. Seit dem Zwei­ten Welt­krieg wa­ren es ins­ge­samt 44. Ein Schiff mit dem Na­men "Nord­rhein-West­fa­len" gab es seit­dem noch nicht. In der kai­ser­li­chen Ma­rine hatte es zwi­schen 1909 und 1919 die Li­ni­en­schiffe SMS "Rhein­lan­d" und SMS "West­fa­len" ge­ge­ben. Eine Auf­gabe des Freun­des­krei­ses ist es, die An­gehö­ri­gen der Be­sat­zung während de­ren Auf­ent­halte im In- und Aus­land zu be­treu­en. Dazu gehören An­ge­bote im Rah­men von Be­su­chen der Be­sat­zung in Nord­rhein-West­fa­len. Der Ver­ein för­dert Ein­la­dun­gen zu Fir­men, Ver­ei­nen und an­de­ren In­sti­tu­tio­nen in NRW, den Be­such kul­tu­rel­ler und sport­li­cher Ver­an­stal­tun­gen so­wie sport­li­che Be­geg­nun­gen. Ziel ist, die be­son­dere Ver­bun­den­heit der Be­sat­zung mit den Bür­gern ih­res Pa­ten­bun­des­lan­des auf al­len kul­tu­rel­len Ge­bie­ten zu stär­ken. "Wei­tere Mit­glie­der und Spon­so­ren, ins­be­son­dere aus Ost­west­fa­len-Lip­pe, sind je­der­zeit will­kom­men", sagt Vor­sit­zen­der Win­fried No­wa­ra. Die Fre­gatte "Nord­rhein-West­fa­len" gehört zur so ge­nann­ten Ba­den-Würt­tem­berg-Klas­se, auch F 125 ge­nannt. Die­ser Schiffs­typ ist eine neue Fre­gat­ten­klasse der Deut­schen Ma­rine mit ins­ge­samt vier Schif­fen. Der Haus­halts­aus­schuss des Deut­schen Bun­des­ta­ges ge­neh­migte 2,6 Mil­li­ar­den Euro für den Bau der Schif­fe. Die Mi­nis­ter­prä­si­den­tin Nord­rhein-West­fa­lens, Han­ne­lore Kraft, taufte die Fre­gatte "Nord­rhein-West­fa­len" am 16. April 2015. Die Ü­ber­gabe des Schif­fes an die Ma­rine ist für 2018 ge­plant. Im Jahr 2013 war die Fre­gatte "­Ba­den-Würt­tem­ber­g" ge­tauft wor­den, ein wei­te­res Schiff er­hielt am 4. März 2016 den Na­men Sach­sen-An­halt. Die Schiffe wer­den dem 4. Fre­gat­ten­ge­schwa­der der Ein­satz­flot­tille 2 un­ter­stellt und im Ma­ri­nestütz­punkt Wil­helms­ha­ven sta­tio­niert.

vom 17.06.2017 | Ausgabe-Nr. 24B

Drucken | Versenden