Angebote liegen über dem Haushaltsplan

Fertigstellung der Waldbühnenüberdachung verschiebt sich erneut

Kreis Lip­pe. Die Pla­nun­gen für die Wald­büh­nenü­ber­da­chung am Her­manns­denk­mal in Det­mold muss­ten auf­grund ver­schie­de­ner An­for­de­run­gen an Kon­struk­tion und Be­trieb mehr­fach an­ge­passt wer­den. Da­durch hatte sich die Fer­tig­stel­lung ver­zögt. Auch in die­sem Jahr ist nicht mit ei­ner recht­zei­ti­gen Fer­tig­stel­lung zu rech­nen. "­Die Bau­ge­neh­mi­gung liegt vor. Wir ha­ben die Leis­tun­gen so­fort aus­ge­schrie­ben. Die ein­ge­reich­ten An­ge­bote lie­gen aber trotz Nach­ver­hand­lun­gen preis­lich weit ü­ber dem sorg­fäl­tig kal­ku­lier­ten und im Haus­halts­plan des Krei­ses Lippe ein­ge­stell­ten Be­trag. Aus Grün­den der Spar­sam­keit und Wirt­schaft­lich­keit ha­ben wir uns da­her ent­schlos­sen, die Bau­maß­nahme für die­ses Jahr nicht zu be­auf­tra­gen und auf das nächste Jahr zu ver­schie­ben", kom­men­tiert Kreis­käm­me­rer Rai­ner Grabbe den Stand der Din­ge. "Auch für uns ist das sehr un­er­freu­lich, ins­be­son­dere bei der Vor­ge­schich­te. Aber un­sere Ver­ant­wor­tung für die vom Steu­er­zah­ler auf­ge­brach­ten Mit­tel lässt uns hier keine an­dere Wahl, als die Maß­nahme er­neut zurück zu stel­len". Für das nächste Jahr rech­net der Kreis auf­grund des län­ge­ren Vor­laufs mit nied­ri­ge­ren Prei­sen und führt die jet­zi­gen ho­hen An­ge­bots­preise auf die boo­mende Bau­kon­junk­tur und die Vol­laus­las­tung der Be­triebe zurück.

vom 17.06.2017 | Ausgabe-Nr. 24B

