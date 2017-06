Trauercafé

Det­mold. Aus or­ga­ni­sa­to­ri­schen Grün­den fin­det das Trau­er­café in Det­mold in die­sem Mo­nat aus­nahms­weise am drit­ten Sams­tag, also 17. Ju­ni, statt. Sonst ist es im­mer am vier­ten Sams­tag ei­nes Mo­nats. Das Café ist von 15 bis 17 Uhr im Eli­sa­beth-Ho­tel an der Eli­sa­beth­straße geöff­net.

vom 17.06.2017 | Ausgabe-Nr. 24B

