Seifenblasen, Sangria und Schlemmen

Dreitägiges Partywochenende am Schiedersee startet Freitag

Schie­der-Schwa­len­berg. Ein aus­gie­bi­ges Par­ty­wo­chen­ende am Schie­der­see steht be­vor. Am Frei­tag nach Fron­leich­nam, 16. Ju­ni, star­tet um 16 Uhr die be­reits dritte Auf­lage des "­Bub­ble­Beats-Fes­ti­vals". Bei feins­ter elek­tro­ni­scher Mu­sik schil­lern am abend­li­chen Him­mel Sei­fen­bla­sen in aber­tau­send Far­ben. Fünf nam­hafte DJs aus Clubs von Köln bis Ber­lin sor­gen für ein ein­drucks­vol­les House-Spek­ta­kel. Par­ty­gäste kön­nen am Strand chil­len, den Son­nen­un­ter­gang be­ob­ach­ten, einen Cock­tail im Lie­ge­stuhl ge­nießen oder ein­fach aus­ge­las­sen tan­zen.

Für den fol­gen­den Sams­tag, 17. Ju­ni, gibt sich das Who ist Who der Mal­lorca-Par­ty­szene am Schie­der­see ein Stell­dich­ein. Oli P, Micky Krau­se, Ikke Hüft­gold oder Mia Ju­lia gehören zum Li­neup. Um 16 Uhr star­tet ein Party­ma­ra­thon, mit dem die ori­gi­na­len Mal­lorca-Par­tys in den Schat­ten ge­stellt wer­den sol­len, ver­spre­chen die Ver­an­stal­ter. Lie­ge­stühle, San­gria und die un­ter­ge­hende Sonne ü­ber dem Sand­strand sor­gen für das echte In­sel-Fee­ling. Als be­son­de­res High­light gibt es einen VIP-Be­reich auf dem Was­ser. Für 99 Euro pro Per­son wird das Rund­fahrt­schiff MS Schie­der­See zur ex­klu­si­ven Par­ty­zo­ne. Gean­kert vor dem großen Sand­strand mit di­rek­tem Zu­gang vom Land, ha­ben die VIP-Gäste bei aus­ge­wähl­ten Ge­trän­ken und ei­nem le­cke­ren Buf­fet einen un­ge­hin­der­ten Blick auf die große Büh­ne. Zum Ka­ter­frühstück geht’s am Sonn­tag, 18. Ju­ni, auf der Fes­ti­val­wiese bei Loun­ge­mu­sik und großem La­ger­feuer wei­ter mit dem zwei­ten Street­food­fes­ti­val am Schie­der­see. "Eine ku­li­na­ri­sche Reise um die Welt", ver­spre­chen die Ver­an­stal­ter. Zu den Lecker­bis­sen an den zahl­rei­chen Food­trucks gehören Bur­ri­tos, Ta­pas, Hot­Dogs, Bur­ger, Steak, Cur­ry­wurst und BBQ. Ab 11 Uhr sind die Töpfe heiß für einen Schlem­mer­sonn­tag mit der gan­zen Fa­mi­lie. Der Ein­tritt ist frei. Tickets für den Frei­tag und Sams­tag gib­t’s un­ter "ww­w.­schie­der­see.­de" und in wei­te­ren be­kann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len.

vom 14.06.2017 | Ausgabe-Nr. 24A

