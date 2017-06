Gesunde Kost in der Kita

Ernährungsprojekt des Evangelischen Familienzentrums schloss mit Sommerfest

Oer­ling­hau­sen-Hel­pup (k­d). "­Die Klei­nen stark ma­chen" lau­tete das Thema ei­nes Pro­jek­tes der Kin­der­ta­gesstätte des Evan­ge­li­schen Fa­mi­li­en­zen­trums Hel­pup Auf der Bre­de. Ge­sun­de, aus­ge­wo­gene Ernährung war das The­ma. Beim Som­mer­fest er­hiel­ten die Mäd­chen und Jun­gen ihre Teil­nah­meur­kun­de.

Wie viel Süßes darf ich am Tag es­sen? Wie wich­tig sind Obst und Gemü­se? Fra­gen wie diese be­han­delte Ernährungs­be­ra­te­rin Ines Beine mit 35 Kin­dern, die dem­nächst zur Grund­schule wech­seln. In Zu­sam­men­ar­beit mit der Kran­ken­kasse IKK be­suchte sie die Kita neun Mal. Die Hand­puppe Micky spielte da­bei eine wich­tige Rol­le, um die vie­len The­men et­was auf­zu­lo­ckern. Außer­dem ha­ben die Kin­der viel ge­malt und ge­bas­telt. So ha­ben sie die Be­stand­teile der Ernährungs­py­ra­mide als Bild selbst zu­sam­men­ge­klebt. Auf Be­chern mar­kier­ten sie die An­teile für Saft und für Mi­ne­ral­was­ser. "Wir ha­ben ü­ber Milch und Milch­pro­dukte ge­spro­chen, Brot­ge­sich­ter ge­stal­tet und Früch­te­quark an­gerühr­t", be­rich­tete Ines Bei­ne. Wie sich Kin­der in an­de­ren Län­dern ernähren, wurde eben­falls be­spro­chen. Als prak­ti­sches Bei­spiel wurde ein Cous­cous-Sa­lat zu­be­rei­tet und natür­lich auch ge­ges­sen. Alle Re­zepte und sons­ti­gen In­for­ma­tio­nen rund um ge­sunde Ernährung sam­mel­ten die Kin­der in ei­ner Map­pe. Beim Som­mer­fest er­hiel­ten sie nicht nur die vollstän­di­gen Map­pen, son­dern auch je­weils eine Ur­kunde und ein Frühstücks­brett­chen. Mit ei­nem Open-Air-Got­tes­dienst eröff­nete Pas­tor Ste­fan Weise das Fest. In sei­ner An­spra­che ging auch er auf das Thema Es­sen ein. In fünf kur­zen Sze­nen führ­ten Er­zie­he­rin­nen der Kita an­schau­lich vor, dass auch die schönste Mahl­zeit, wenn am Ess­tisch Zei­tung le­sen, Han­dys und Nör­ge­lei die Ober­hand ge­win­nen. Viel­mehr soll­ten sich sämt­li­che Fa­mi­li­en­mit­glie­der ge­gen­sei­tig die größt­mög­li­che Auf­merk­sam­keit schen­ken. Als po­si­ti­ves Bei­spiel für rich­ti­ge, ge­sunde Ernährung wur­den Obst­spieße kos­ten­los an die großen und klei­nen Be­su­cher des Som­mer­fes­tes aus­ge­ge­ben.

