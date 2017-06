Thema Flucht im Film

Leo­polds­höhe (k­d). Den Film "Vor der Mor­gen­röte"ü­ber die letz­ten Le­bens­jahre des Schrift­stel­lers Ste­fan Zweig zeigt Leos Kino am Mon­tag, 19. Juni 2017, ab 19.30 Uhr.

Schon früh war Zweig, sei­ner­zeit der berühm­teste deutsch­spra­chige Au­tor ne­ben Tho­mas Mann, vor den Na­zis ge­flo­hen. Der Film von 2016 stellt be­wusst Be­züge zur ak­tu­el­len Flücht­lings­the­ma­tik her. "Ich glau­be", sagt Zweig, "dass Pässe und Gren­zen ei­nes Ta­ges der Ver­gan­gen­heit an­gehören wer­den. Ich be­zwei­fele al­ler­dings, dass wir das noch er­le­ben wer­den." Der Film be­geis­terte Kri­ti­ker und Pu­bli­kum glei­cher­maßen. Das liegt ei­ner­seits an den schau­spie­le­ri­schen Leis­tun­gen von Jo­sef Ha­der, ös­ter­rei­chi­scher Ka­ba­ret­tist. Matt­hias Brandt und Bar­bara Su­kowa se­kun­die­ren ge­konnt in Ne­ben­rol­len. An­de­rer­seits legte Ma­ria Schra­der mit ih­rer zwei­ten Re­gie­ar­beit ein wah­res Kunst­werk in Dra­ma­tur­gie und Ka­me­ra­ar­beit vor. Sie wählte Ex­em­pla­ri­sches aus, sieht das Große im Klei­nen, ver­mei­det Kli­schees. Die Vor­führung be­ginnt um 19.30 Uhr im Fa­mi­li­en­zen­trum Leos, Schul­straße 33. Kar­ten kön­nen un­ter leos-ki­no@g­mx.de vor­be­stellt wer­den. Ein­lass ist um 19 Uhr. Der Ein­tritt be­trägt 4,50 Eu­ro.

vom 14.06.2017 | Ausgabe-Nr. 24A

