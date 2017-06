Morgenfeier erst um 9 Uhr

Gilde nimmt behutsame Veränderungen am Schützenfestprogramm vor

Lage (lam). Alle zwei Jahre schmückt sich die Stadt mit Fah­nen, Gir­lan­den und Bir­ken­grün, fei­ern die La­gen­ser und ihre aus­wär­ti­gen Gäste ge­mein­sam das große Volks­schüt­zen­fest, frö­nen sie der Ge­sel­lig­keit, pfle­gen Freund­schaf­ten und knüp­fen neue Kon­tak­te. Das Le­ben spielt vom 16. bis 19. Juni auf dem La­gen­ser Schüt­zen­platz, in den Kom­pa­nie­re­vie­ren und an den Marsch­rou­ten der Um­zü­ge.

Wer tritt die Nach­folge an von Kö­nig Bernd I. Mar­ch­lo­witz und Kö­ni­gin Sa­brina I. Schrö­der? Die Ant­wort auf diese Frage gibt es am Sams­tag, 17. Ju­ni, ge­gen 14 Uhr im Fest­zelt, denn dann liegt das Er­geb­nis des mit be­son­de­rer Span­nung er­war­te­ten Kö­nigs­schießens vor. Ein Wett­lauf ge­gen die Uhr liegt vor dem neuen Thron, denn be­reits um 16.15 Uhr wird er auf dem Markt­platz of­fi­zi­ell vor­ge­stellt. "Es ist ein Fest für alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, nicht nur für Mit­glie­der der Schüt­zen­gilde der Stadt Lage von 1509", be­tont Oberst-Vor­sit­zen­der Mi­chael Krü­ger­meyer-Kalt­hoff. "Wir ha­ben ei­nige Dinge ver­än­dert, um dem Fest noch mehr At­trak­ti­vität zu ver­lei­hen", teilt Ma­jor Kai Freu­den­berg mit. An­ge­sichts rück­läu­fi­ger Be­su­cher­zah­len sei ein Fein­tu­ning drin­gend er­for­der­lich, bestätigt auch Schatz­meis­ter Ma­thias Oben­diek. Die viel­leicht wich­tigste Än­de­rung: Der Be­ginn der samstäg­li­chen Mor­gen­feier wird von bis­lang 7 Uhr um zwei Stun­den nach hin­ten ver­legt. "Wir ver­spre­chen wir uns eine höhere Be­tei­li­gung, hof­fen um 9 Uhr auf mehr Zu­schauer und eine höhere Zahl ak­tiv teil­neh­men­der Schüt­zen", so Ma­jor Freu­den­berg. "­Die Ein­tritts­preise konn­ten wir sta­bil hal­ten", be­tont der Schatz­meis­ter. "Frei­tag und Sonn­tag kos­tet der Ein­tritt ins Zelt 6 Eu­ro, Ju­gend­li­che zah­len 3 Eu­ro, Sams­tag und Mon­tag sind 7 be­zie­hungs­weise 4 Euro fäl­lig, die Dau­er­karte für Schü­ler und Stu­den­ten ist für 10 Euro zu ha­ben." Die Preis­ge­stal­tung sollte also nie­man­den da­von ab­hal­ten, die ein­zig­ar­tige Fest­zelt-At­mo­s­phäre zu ge­nießen. Nicht nur die Ein­tritts-, son­dern auch die Bier­preise blei­ben un­ver­än­dert. Für ein 0,2-Li­ter-Glas sind auch in die­sem Jahr 1,50 Euro fäl­lig. Fest­wirt ist nach der er­folg­rei­chen Pre­miere vor zwei Jah­ren er­neut Da­niel Zar­nitz vom "Ho­tel Ot­to" in Bo­den­felde-Wahm­beck nahe Be­ver­un­gen, ein ab­so­lu­ter Fach­mann in Sa­chen Volks- und Schüt­zen­fes­te. "Es kom­men dies­mal mehr DJ’s zum Ein­satz, da sie sich ge­genü­ber Live-Bands fle­xibler auf den je­wei­li­gen Ge­schmack des Pu­bli­kums ein­stel­len kön­nen", er­läu­terte Zar­nitz. So sei am Schüt­zen­fest-Frei­tag nach dem Zap­fen­streich im Frie­den­spark "Club-Fe­ver­" mit den DJ’s Ro­bin S. und Ma­ruh an­ge­sagt: Das Mot­to: Ibiza meets Clas­sic. "Eine Lights­how auf dem Fest­platz run­det die Party ab", so Platz­ma­jor Frank Schrö­der. Die "En­joy-Ban­d" rockt das Zelt am Sams­tag, am Sonn­tag gibt DJ Ma­ruh wie­der Gas, ebenso am Mon­tag bei der erst­mals durch­ge­führ­ten "Wor­k­out-Par­ty­". Schrö­der: "­Fir­men kön­nen sich für den Mon­tag­abend einen Tisch re­ser­vie­ren las­sen." Die Fest­zelte ü­ber­span­nen dies­mal eine Fläche von 1000 Qua­drat­me­tern, das ge­samte Areal um­fasst 6500 Qua­drat­me­ter. Neu ist eine große Out­door-Tanz­fläche, auf der es – ent­spre­chen­des Wet­ter vor­aus­ge­setzt – si­cher­lich hoch her­ge­hen wird. Das von Sams­tag bis Mon­tag durch­ge­führte Preis­schießen lockt auch dies­mal mit at­trak­ti­ven Prei­sen. "Erst­mals er­hält je­der, der am Preis­schießen teil­nimmt, ein Los", so Ba­tail­lons­schieß­of­fi­zier Rai­ner Ot­te­mei­er. "­Der Ta­ges­ge­win­ner, je­weils abends im Fest­zelt er­mit­telt von der Kö­ni­gin, er­hält 25 Ge­trän­ke­mar­ken." Es gibt also ins­ge­samt drei Zie­hun­gen: am Sams­tag, am Sonn­tag und am Mon­tag. Ge­win­nen kann je­doch nur, wer bei der Be­kannt­gabe der Los­num­mer auch per­sön­lich an­we­send ist. Mit dem Be­schluss der außer­or­dent­li­chen Ge­ne­ral­ver­samm­lung vom 16. Juni 2008 hatte der Vor­stand der Schüt­zen­gilde der Stadt Lage von 1509 die Ge­neh­mi­gung er­hal­ten, eine mo­derne Mey­ton-Schieß­an­lage in­stal­lie­ren zu las­sen. Ein­ge­weiht wurde die An­lage am 15. Fe­bruar 2009. Die mo­derne Elek­tro­nik er­mög­licht eine zü­gige Aus­wer­tung des Preis­schießens. Beim Kö­nigs­schießen je­doch folgt man wei­ter­hin der tra­di­tio­nel­len Ver­fah­rens­wei­se: Es wird nach wie vor auf Zwöl­fer-Papp­schei­ben ge­schos­sen. Die Aus­wer­tungs­kom­mis­sion er­hält die num­me­rier­ten Schei­ben, ohne sie mit dem Na­men des Schüt­zen in Ver­bin­dung brin­gen zu kön­nen. Ma­ni­pu­la­tio­nen sind so­mit aus­ge­schlos­sen. Vorab be­sich­ti­gen kann man die Schieß­preise im ehe­ma­li­gen Ge­schäft "­Gröp­pel" in der Bergstraße 28, die Thron­bil­der wer­den wie ge­wohnt im Mo­de­haus Schlichting prä­sen­tiert, die Thron­in­si­gnien wie Dia­deme und Ket­ten im Schmuck­ge­schäft Diek­j­obst in der Bergstraße 14.

vom 14.06.2017 | Ausgabe-Nr. 24A

Drucken | Versenden