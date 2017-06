"Das Schützenfest 2019 ist sicher"

Uwe Meier ist neuer Schützenkönig – an seine Seite wählte er Doris Steinmetzler

Lemgo-Brake (n­r). Pünkt­lich um 15 Uhr hatte Oberst Die­ter Bro­schin­ski am Mon­tag vom Bal­kon des Bra­ker Schlos­ses den neuen Re­gen­ten der Bra­ker Schüt­zen­ge­mein­schaft aus­ge­ru­fen: Uwe Meier (49) aus der Drit­ten Kom­pa­nie hat die beste "­Zehn" ge­schos­sen und ist neuer Schüt­zenkö­nig. Zu sei­ner Kö­ni­gin wählte er Do­ris Stein­metz­ler (50).

Oberst Die­ter Bro­schin­ski hatte es zu­vor vom Bal­kon des Schlos­ses aus span­nend ge­macht. Nur so­viel ver­riet er gleich zu Be­ginn: "Das Schüt­zen­fest 2019 ist si­cher." Und span­nend sollte es noch blei­ben, denn statt des Na­mens ver­riet er mit zwin­kern­dem Auge erst nur, dass die Aus­wer­tung durch die neue Schieß­an­lage un­gleich leich­ter ge­wor­den sei. An­statt also mit Ar­gus­au­gen und ge­trüb­ter Seh­fähig­keit zer­fled­derte Schei­ben zu be­gut­ach­ten, kä­men die Er­geb­nisse jetzt per Mausklick. Schlus­send­lich sei der neue Schüt­zenkö­nig aber ein Zy­lin­der­trä­ger. Schließ­lich hatte er ein Ein­se­hen mit dem Ba­tail­lon und den Gäs­ten und ver­kün­de­te: "Un­ser neuer Schüt­zenkö­nig ist Uwe Meier aus der Drit­ten Kom­pa­nie." Der neue Kö­nig nahm als erste Amts­hand­lung den Po­kal aus den Hän­den des schei­den­den Hans-Die­ter Pries ent­ge­gen, be­vor er mit ei­ner Ab­ord­nung die neue Kö­ni­gin ab­hol­te. Tra­di­tio­nell war­tet diese am Ei­chen­mül­ler­haus in der Bra­ker Mit­te. Aus­nah­men bestäti­gen aber die Re­gel und so wurde die neue Schüt­zenkö­ni­gin 2017 erst­mals am Hols­ter­berg ab­ge­holt. Ihr Name sollte aber noch bis zum Nach­mit­tag, zum Ein­marsch auf den Schloss­hof, ge­heim blei­ben. Für die nächs­ten zwei Jahre wird das neue Kö­nigs­paar nun die Bra­ker Schüt­zen­ge­mein­schaft re­gie­ren und prä­sen­tie­ren. Werk­zeug­ma­cher­meis­ter Uwe Meier der seit ü­ber zehn Jah­ren im Schüt­zen­ver­ein ist, freut sich auf die Re­gent­schaft. Er wusste nach dem Schießen recht schnell, dass er mit dem Schuss ins Schwarze ge­trof­fen ha­ben könn­te: "­Die Zif­fern nach dem Komma wa­ren zwar ab­ge­deckt, aber die "­Zehn" war ziem­lich zen­trisch", er­klärte der frisch in­thro­ni­sierte Schüt­zenkö­nig. Ob er be­stimmte Ziele ver­folgt, ver­neint er: "Wir wer­den ein ganz nor­ma­les Kö­nigs­paar ab­ge­ben", sagt er schmun­zelnd. Die Kö­ni­gin an sei­ner Seite ist seine Schwä­ge­rin. Do­ris Stein­metz­ler, Toch­ter von Eh­ren­ma­jor Ernst-Her­mann Mi­scher, musste nicht lange ü­ber­le­gen, als er sie bat, Schüt­zenkö­ni­gin zu wer­den. "Natür­lich habe ich gleich ja ge­sag­t", erzählt die Spar­kas­sen­be­triebs­wir­tin, die zur In­thro­ni­sie­rung gleich­zei­tig ih­ren 50. Ge­burts­tag fei­ern konnte und da­mit gleich einen dop­pelt schö­nen Tag hat­te. Den konnte das frisch­ge­ba­ckene Re­gen­ten­paar zum Ab­schluss des Schüt­zen­fes­tes dann bis in den frühen Mor­gen im Fest­zelt fei­ern.

vom 14.06.2017 | Ausgabe-Nr. 24A

Drucken | Versenden