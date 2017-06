Fünfhunderter-Treffen

"Flöhe" fallen wieder in Holzhausen ein

Bad Sal­zu­flen (r­to). Vom 16.­bis 18.Juni tref­fen sich die Fah­rer und Be­sit­zer der le­gen­dären Fiat 500 Fahr­zeuge zu 16. Mal in Bad Sal­zu­flen-Holz­hau­sen. Treff­punkt ist das Ju­gend­haus in der Max-Planck-Straße im In­dus­trie­ge­biet "Alt Syl­bach"/­Bad Sal­zu­flen. Das Tref­fen am Ju­gend­haus in Holz­hau­sen lockt alle zwei Jahre die Lieb­ha­ber der klei­nen Ita­lie­ner in den Kur­stadt. Am Frei­tag fin­det ein Tei­le­markt und ein gemüt­li­ches Bei­sam­men­sein statt. Am Sams­tag geht es mit ei­nem Tei­le­markt, ei­ner Ori­en­tie­rungs­fahr­t/­Aus­fahrt, Kaf­fee und Ku­chen und Party am Abend wei­ter. Für Be­su­cher der Ver­an­stal­tung und für ”­Ben­zin­ge­spräche” ist der Frei­tag und der Sams­tag am güns­tigs­ten. Wer am Sonn­tag noch schauen möch­te, kommt meist zu spät, da nach dem Frühstück die klei­nen Cin­que­cen­tos schon nach Hause wol­len und ab­rei­sen.­Bei freiem Ein­tritt ist je­der Au­to­freund als Be­su­cher zu dem Tref­fen will­kom­me­ni. Eine Ü­ber­nach­tung kos­tet 10 Eu­ro. Teil­neh­mer aus der nähe­ren Um­ge­bung brau­chen sich nicht an­mel­den. Für Es­sen und Trin­ken ist ge­sorgt. Wei­tere In­fos gibt es un­ter "ww­w.500­Fo­rum.­de" und ü­ber Klaus Grote un­ter der Te­le­fon­num­mer 0172 5818728 oder bei Mar­tin Stein.

