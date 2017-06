Trend, Alltag oder Sucht

Digitale Lebenswelten von Jugendlichen

Kreis Lip­pe. Whats­ap­pen, twit­tern, li­ken – Kin­der und Ju­gend­li­che ver­brin­gen im­mer mehr Zeit in so­zia­len Netz­wer­ken. Al­ler­dings ist der schnelle Aus­tausch von Da­ten und In­for­ma­tio­nen nicht un­pro­ble­ma­tisch. Ne­ben der So­cial-Me­dia-Nut­zung wächst auch der Ga­ming-Be­reich wei­ter an. Die Fol­ge: Lange Spiel­zei­ten und fi­nan­zi­elle Aus­wir­kun­gen durch In-App-Käu­fe.

Aber wie sieht die Me­dien­welt von Kin­dern und Ju­gend­li­chen ei­gent­lich ge­nau aus? Wel­che Trends zeich­nen sich ab und wel­che me­di­en­päd­ago­gi­sche Ver­ant­wor­tung tra­gen El­tern, Lehr­kräfte und Päd­ago­gen? Diese und wei­tere Fra­gen wer­den am me­di­en­päd­ago­gi­schen Fach­tag "­Ge­lin­gen­des Le­ben in der Me­dien­ge­sell­schaft" am Diens­tag, 27. Ju­ni, von 12 bis 16 Uhr in Raum 408 im Kreis­haus, Fe­lix-Fe­chen­bach-Straße 5 in 32756 Det­mold, be­ant­wor­tet. Der Fach­tag rich­tet sich vor­nehm­lich an päd­ago­gi­sche Fach­kräfte aus Schu­len und Ju­gend­ar­beit, Bür­ger und El­tern sind aber auch herz­lich ein­ge­la­den. Im An­schluss an die Ta­gung fin­det für In­ter­es­sierte von 18 bis 22 Uhr eine wei­tere Ver­an­stal­tung im Kreis­haus statt: Wenn El­tern nicht ver­ste­hen, warum ihre Kin­der stun­den­lang auf ihr Handy oder ih­ren PC star­ren, um Geld zu sam­meln oder Bünd­nisse zu schließen, sind sie bei der "LAN-Par­ty­" für El­tern rich­tig. Bei dem Work­shop kön­nen sich Er­zie­hungs­be­rech­tigte aber auch Päd­ago­gen selbst ein Bild ü­ber ak­tu­elle Spie­lehits ma­chen. Ganz im Sinne von "lear­ning by doing" be­kom­men El­tern die Mög­lich­keit, Mul­ti­player- Spiele wie "Clash of Clans" oder "Clash Royal" ken­nen­zu­ler­nen, aus­zu­pro­bie­ren, zu er­le­ben und zu hin­ter­fra­gen. Die bei­den Ver­an­stal­tun­gen kön­nen un­ab­hän­gig von­ein­an­der be­sucht wer­den. An­mel­dun­gen sind noch bis zum 20. Juni 2017 bei Ines Topp un­ter "I.Topp@­kreis-lip­pe.­de" mög­lich. Die Teil­nahme ist kos­ten­los.

vom 14.06.2017 | Ausgabe-Nr. 24A

