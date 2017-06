Die Truppe stellt sich vor

Augustdorfer Kaserne lädt zu einem Blick hinter die Kulissen ein

Kreis Lip­pe/Au­gust­dorf . Fahr­zeug­schau, Vor­führun­gen, In­for­ma­ti­ons­stän­de, Büh­nens­how, Sport, eine Sa­fa­ri, Vi­deos, viel Ge­spräche und dazu auch noch bes­tes Som­mer­wet­ter – die Be­su­cher des Bun­des­wehr­ta­ges dür­fen sich am heu­ti­gen Sams­tag auf einen kurz­wei­li­gen Ab­lauf freu­en. Zu den Be­su­chern wird heute auch die Bun­des­ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­rin Dr. Ur­sula von der Leyen gehören. Die Tore der Ge­ne­ral­feld­mar­schall-Rom­mel-Ka­serne in Au­gust­dorf sind ab 9 Uhr geöff­net. Als Be­son­der­heit war­tet auf die Be­su­cher eine "­Bun­des­wehr-Sa­fa­ri", bei der man die Mög­lich­kei hatt, das Leis­tungs­ver­mö­gen und Groß­gerät der Au­gust­dor­fer Bri­gade "­li­ve" auf dem Trup­penü­bungs­platz Senne zu er­le­ben. Selbst­ver­ständ­lich ist auch in­ner­halb der Ka­serne ein bun­tes, ab­wechs­lungs­rei­ches und span­nen­des Pro­gramm für die ganze Fa­mi­lie vor­be­rei­tet. Bei zahl­rei­chen dy­na­mi­schen und sta­ti­schen Vor­führun­gen kön­nen die Gäste die Bun-des­wehr "haut­nah" er­le­ben. Sport­lich ste­hen sich die Na­tio­nal­mann­schaf­ten der Bun­des­wehr und der bri­ti­schen Streit-kräfte auf dem Fuß­ball­feld ge­genü­ber. Ein ganz­tä­gi­ges Büh­nen­pro­gramm mit Live-Mu­sik, Vi­deo­vor­führun­gen und In­ter­views run­det das Pro­gramm am "­Tag der Bun­des­wehr" ab. In­ter­es­sierte Bür­ger wer­den aus or­ga­ni­sa­to­ri­schen Grün­den drin­gend ge­be­ten, den Ver­kehrs­hin­weis­schil­dern des Park­leit­sys­tems zu fol­gen und nicht di­rekt zur Ge­ne­ral­feld­mar­schall-Rom­mel-Ka­serne an­zu­rei­sen. Rund um die Ka­serne sind auf Grund der Groß­ver­an­stal­tung zahl­rei­che Zu­gangs­straßen ge­sperrt. Die Be­völ­ke­rung wird hier­für vorab be­reits um Ver­ständ­nis ge­be­ten. Wei­tere In­for­ma­tio­nen zum "­Tag der Bun­des­wehr" am Stand­ort Au­gust­dorf so­wie an bun­des­weit 15 wei­te­ren Stand­orten sind im In­ter­net un­ter "ww­w.­tag-der-bun­des­wehr.­de" ver­füg­bar. Letzt­ma­lig öff­nete die Ge­ne­ral­feld­mar­schall-Rom­mel-Ka­serne im Mai 2015 ihre Tore für die Öf­fent­lich­keit. Da­mals nutz­ten rund 35.000 Be­su­che­rin­nen und Be­su­cher die Ge­le­gen­heit, während des "Au­gust­dor­fer Sol­da­ten­ta­ges" die Bun­des­wehr einen gan­zen Tag "­li­ve" zu er­le­ben. In die­sem Jahr rech­nen die Or­ga­ni­sa­to­ren mit min­des­tens dem­sel­ben In­ter­esse und sind gut dar­auf dank der en­gen Ab­stim­mung mit den um­lie­gen­den Ge­mein­den, Land­krei­sen und de­ren Behör­den ein­ge­stellt und vor­be­rei­tet. Die zur 1. Pan­zer­di­vi­sion gehörende Pan­zer­bri­gade 21 "Lip­per­lan­d" be­steht aus sie­ben Ba­tail­lo­nen und ist in den Bun­des­län­dern Nie­der­sach­sen, Hes­sen, Nord­rhein-West­fa­len und Bay­ern sta­tio­niert. Rund 5.500 Sol­da­tin­nen und Sol­da­ten die­nen in der Pan­zer­bri­gade 21 "Lip­per­lan­d", da­von 2.100 in der Au­gust­dor­fer Ka­ser­ne. Der Stab der Bri­ga­de, die Stabs­fern­mel­de­kom­pa­nie so­wie das Pan­zer­ba­tail­lon 203 und das Pan­zer­gre­na­dier­ba­tail­lon 212 sind in Au­gust­dorf sta­tio­niert. Ne­ben ei­ner Nach­schub-und In­stand­set­zungs­kom­pa­nie der Bri­gade sind ein Sa­nitäts­un­ter­stüt­zungs­zen­trum, ein Kraft­fahr­aus­bil­dungs­zen­trum so­wie eine Feld­jä­ger­kom­pa­nie ge­mein­sam mit dem Bun­des­wehr-Dienst­leis­tungs­zen­trum und wei­te­ren Dienst­stel­len in der Ge­ne­ral­feld­mar­schall-Rom­mel-Ka­serne am Rand des Trup­penü­bungs­plat­zes Senne be­hei­ma­tet. Ins­ge­samt ver­se­hen 2.700 Sol­da­tin­nen und Sol­da­ten so­wie zi­vile Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter am Stand­ort Au­gust­dorf ih­ren Dienst.

