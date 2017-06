64 Millionen für den Gesundheitsstandort

Sparkassen geben Kredit für Investitionen an den lippischen Kliniken

Kreis Lip­pe. 64,2 Mil­lio­nen Euro nimmt die Kli­ni­kum Lippe GmbH in den kom­men­den Jah­ren in die Hand, um den Ge­sund­heits­stand­ort Lippe wei­ter aus­zu­bau­en. 41,3 Mil­lio­nen Euro fließen be­reits in die­sen Ta­gen in acht Bau­maß­nah­men an den Stand­orten in Lemgo und Det­mold. We­sent­li­che Kre­dit­ge­ber sind zwei der hie­si­gen Spar­kas­sen. "­Mit den In­sti­tu­ten Pa­der­born-Det­mold und Lemgo ha­ben wir ver­trau­ens­volle Fi­nanz­part­ner an der Sei­te, mit de­nen wir schon lange zu­sam­men­ar­bei­ten", be­tont Land­rat Dr. Axel Leh­mann, Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der der Kli­ni­kum Lippe GmbH. Die Spar­kas­sen hat­ten im Vor­feld das wirt­schaft­lichste An­ge­bot ab­ge­ge­ben. "Ein Groß­teil der In­ves­ti­ti­ons­s­umme kommt da­mit aus Lippe und bleibt in Lip­pe", so Leh­mann.

60 Pro­zent der 41,3 Mil­lio­nen Euro lau­fen ü­ber die Kre­dite der lip­pi­schen Ban­k­in­sti­tute (40 Pro­zent Spar­kasse Pa­der­born-Det­mold, 20 Pro­zent Spar­kasse Lem­go). Die ü­b­ri­gen 40 Pro­zent wer­den ü­ber einen Kre­dit der NR­W.­BANK fi­nan­ziert. Der Kreis Lippe als Ge­sell­schaf­ter bürgt mit 33 Mil­lio­nen Euro für die Er­fül­lung der Ver­bind­lich­kei­ten. "Da­mit ge­hen wir als Kreis natür­lich ein Ri­siko ein, ste­hen aber voll hin­ter un­se­ren Kli­ni­ken und be­kräf­ti­gen da­mit un­ser Ziel, Lippe an die Spitze der me­di­zi­ni­schen Ver­sor­gung in OWL und darü­ber hin­aus zu brin­gen", un­ter­streicht der Land­rat. "­Großer Vor­teil der Bürg­schaft ist zu­dem, dass die Spar­kas­sen uns bes­sere Kon­di­tio­nen ein­räu­men konn­ten, die uns einen Zins­vor­teil von rund 400.000 Euro im Jahr brin­gen", er­klärt Kli­ni­kum­ge­schäfts­füh­rer Dr. Jo­han­nes Hüt­te. "­Diese Ein­spa­run­gen kön­nen wir an an­de­rer Stelle wie­der in­ves­tie­ren, da­her gilt mein be­son­de­rer Dank auch dem Trä­ger Kreis Lip­pe, der mit die­ser Bürg­schaft sein Kli­ni­kum stärk­t." Dass das Geld gut an­ge­legt ist, hat sich zu­letzt in der ver­gan­ge­nen Wo­che ge­zeigt. Als eine der acht Bau­maß­nah­men wurde der neue Hub­schrau­ber­lan­de­platz am Kli­ni­kum in Det­mold of­fi­zi­ell in Dienst ge­stellt. Wei­ter geht es in den kom­men­den Mo­na­ten und Jah­ren mit Sa­nie­rung und Neu­bau von Funk­ti­ons­be­rei­chen und Bet­ten­sta­tio­nen in Det­mold. Ab Juli ent­steht für 3,2 Mil­lio­nen Euro am Stand­ort in Lemgo ein In­ten­siv-Ku­bus. In dem wür­fel­för­mi­gen Bau sol­len alle Fach­leute der In­ten­siv­me­di­zin auf ei­ner Ebene und an ei­nem Ort ge­bün­delt wer­den. Hinzu kom­men noch eine Er­wei­te­rung der Wea­ning-Sta­tion so­wie eine neue Pal­lia­tivsta­tion. Wei­tere Pro­jek­te, auch zur Op­ti­mie­rung der Lo­gis­tik und des Pa­ti­en­ten­kom­forts, wer­den fol­gen. "Es ist nicht selbst­ver­ständ­lich, dass wir so viel Geld in die Hand neh­men", macht Hütte deut­lich. Ei­gent­lich sei das Land am Zug, eine gute In­fra­struk­tur der Kli­ni­ken zu ge­währ­leis­ten. Die bis­he­rige För­de­rung sei aber viel zu ge­ring, um eine pa­ti­en­ten­ge­rechte Kran­ken­haus­ver­sor­gung mit zeit­gemäßen Stan­dards dau­er­haft ge­währ­leis­ten zu kön­nen. Der In­ves­ti­ti­ons­stau sei da­her sehr hoch. In die­sem Zu­sam­men­hang ver­weist Hütte auf eine große wis­sen­schaft­li­che Stu­die der Kran­ken­h­aus­ge­sell­schaft Nord­rhein-West­fa­len aus dem Jahr 2016, nach der den Kran­ken­häu­sern in NRW durch das Land seit Jah­ren nur rund ein Drit­tel der drin­gend benötig­ten jähr­li­chen Mit­tel zur Ver­fü­gung ge­stellt wer­den. Das Kli­ni­kum Lippe er­hält ca. 2 Mio. Euro Bau­pau­schale pro Jahr für alle Stand­orte Det­mold, Lemgo und Bad Sal­zu­flen zu­sam­men. Je­der könne sich aus­rech­nen, dass das nicht aus­rei­che, um teil­weise 50 Jahre alte In­fra­struk­tur auf dem ak­tu­el­len Stand zu hal­ten. "­Die Last tra­gen die Mit­ar­bei­ter, die die feh­len­den Mit­tel durch zu­sätz­li­chen Pro­duk­ti­vitäts­ge­winn er­wirt­schaf­ten müs­sen", be­tont Hüt­te. Arnd Paas und Klaus Drücker, Vor­stands­mit­glie­der der Spar­kas­sen Pa­der­born-Det­mold und Lemgo rich­ten in­des ein großes Lob an die lip­pi­schen Kli­ni­ken: "Ein toll ge­führ­tes Haus. Wir tra­gen gerne dazu bei, eine adäquate ge­sund­heit­li­che Ver­sor­gung in un­se­rer Re­gion si­cher­zu­stel­len". Das Kre­dit­vo­lu­men sei mit Ab­stand die größte Fi­nan­zie­rung in Lip­pe, die man zu­sam­men mit der NRW-Bank nun auf die Beine ge­stellt ha­be. "In­ves­ti­tio­nen in die Ge­sund­heits­in­fra­struk­tur sind die Ba­sis für eine ge­si­cherte me­di­zi­ni­sche Ver­sor­gung vor Ort und wir­ken sich gleich­zei­tig po­si­tiv auf die wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung aus­", er­klärt auch Mi­chael Stöl­ting, Mit­glied des Vor­stands bei der NR­W.­BANK. "Wir sind zu­ver­läs­si­ger Part­ner der Kom­mu­nen. Die Fi­nan­zie­rung so­zia­ler In­fra­struk­tur­pro­jekte gehört zu un­se­ren dring­li­chen Auf­ga­ben".

vom 10.06.2017 | Ausgabe-Nr. 23B

