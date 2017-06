Naturdenkmäler und alte Bäume

ADAC Ostwestfalen-Lippe ruft zur Teilnahmeam Heimatwettbewerb auf

Bie­le­feld/­Kreis Lip­pe. Ost­west­fa­len-Lippe ist eine Re­gion mit zahl­rei­chen Na­tur­denk­mä­lern. Ebenso gibt es hier zahl­rei­che, ge­schicht­sträch­tige Bäu­me, un­ter de­nen bei­spiels­weise früher Ge­richts­ver­hand­lun­gen oder Rats­ver­samm­lun­gen statt­fan­den. Und diese ste­hen im Mit­tel­punkt des dies­jäh­ri­gen Hei­mat­wett­be­wer­bes des ADAC Ost­west­fa­len-Lip­pe. Für die lang­jäh­rige Schirm­her­rin, Re­gie­rungs­prä­si­den­tin Ma­ri­anne Tho­mann-Stahl ist die Sa­che klar. Durch den Wett­be­werb "werde al­len Teil­neh­mern sym­bo­lisch eine im­mer an­dere Brille auf­ge­setzt, um die Be­son­der­hei­ten der Re­gion neu zu ent­de­cken".

ADAC OWL Tou­ris­ti­kre­fe­ren­tin Kers­tin Hem­pel­mann führt mit dem dies­jäh­ri­gen Motto alle Teil­neh­mer "an außer­ge­wöhn­li­che Plätze und Orte in Ost­west­fa­len-Lip­pe, wel­che zu je­der Jah­res­zeit mys­tisch wir­ken und im­mer einen Be­such wert sind. Die ur­al­ten Bäume und ver­wun­sche­nen Na­tur­denk­mä­ler gehören zur le­ben­di­gen Ge­schich­te, die uns Men­schen und die je­wei­lige Um­ge­bung mit­ge­prägt ha­ben". Teil­neh­mer am dies­jäh­ri­gen Hei­mat­wett­be­werb kön­nen im Rah­men der Aus­schrei­bung bis zu 23 die­ser mar­kan­ten Punkte im Land­schafts­bild auf­su­chen und sich mit de­ren Ge­schichte in­ten­si­ver be­schäf­ti­gen. Da­mit der Hei­mat­wett­be­werb auch ga­stro­no­misch er­folg­reich ab­sol­viert wer­den kann, schlägt der Ver­an­stal­ter zu je­dem Such­punkt auch eine Lo­ka­lität vor, wo es sich von der "Mühe" an­ge­nehm er­ho­len lässt.­Bernd Nol­te­kuhl­mann als kom­missa­ri­scher Vor­sit­zen­der des ADAC OWL er­in­nerte noch ein­mal auch an die kul­tu­relle Be­deu­tung der Na­tur­denk­mä­ler und al­ten Bäu­me. Sie üb­ten oft­mals eine ma­gi­sche An­zie­hungs­kraft auf Be­su­cher aus und es lohne sich, sich in­ten­siv mit ih­rer Ge­schichte und ih­rer Be­deu­tung zu be­schäf­ti­gen. Lei­ten­der Re­gie­rungs­bau­di­rek­tor Lutz Kunz als Ver­tre­ter der Re­gie­rungs­prä­si­den­tin sieht den ADAC Hei­mat­wett­be­werb auch als Chance für die Re­gion, sich den zahl­rei­chen Teil­neh­mern mit Wohn­sitz außer­halb von OWL als of­fen und le­bens­wert zu prä­sen­tie­ren. "Und Je­mand, der Ost­west­fa­len-Lippe im Rah­men des ADAC Hei­mat­wett­be­werbs ken­nen- und schät­zen ge­lernt hat, kommt da­nach viel­leicht auch zu ei­nem Wan­der- oder Bä­der­ur­laub zurück."Ü­ber­haupt komme dem Tou­ris­mus, be­tonte er bei der Vor­stel­lung, eine im­mer wich­ti­gere Rolle für die Re­gion zu. Tou­ris­tik­in­ter­es­sierte und Ra­te­füchse brau­chen aber nichts zu ü­ber­stür­zen, denn sie ha­ben bis zum 30. Sep­tem­ber Zeit, alle Auf­ga­ben zu lö­sen. "­Sie sol­len sich da­bei in Ruhe auf die Such­punkte kon­zen­trie­ren kön­nen", so Bernd Nol­te­kuhl­mann bei der Prä­sen­ta­tion des dies­jäh­ri­gen Wett­be­wer­bes. Er be­ton­te, dass alle In­ter­es­sierte auch ohne Ehr­geiz auf Pla­ket­ten und Punk­te­wer­tun­gen teil­neh­men kön­nen. "­Der Hei­mat­wett­be­werb soll Ge­ne­ra­tio­nen ü­ber­grei­fend sein. Da­her ist es aus­drück­lich er­wünscht, dass Al­le, ob Alt oder Jung, un­sere Aus­schrei­bung als Ide­en­ge­ber für Sonn­tags­aus­flüge nut­zen", so Tou­ris­ti­kre­fe­ren­tin Kers­tin Hem­pel­mann. ADAC OWL Ge­schäfts­füh­rer Mar­tin Frei­dank un­ter­strich noch­mals, dass selbst­ver­ständ­lich alle In­ter­es­sier­ten teil­neh­men kön­nen - eine Club-Mit­glied­schaft sei dafür keine Vor­aus­set­zung. Po­ten­zi­elle Teil­neh­mer und In­ter­es­sen­ten er­hal­ten die Bro­schüre kos­ten­frei in den vier ADAC-Ge­schäfts­stel­len Bie­le­feld, Det­mold, Min­den und Pa­der­born, te­le­fo­nisch un­ter der Ruf­num­mer (0521) 1081-170 oder per E-Mail un­ter "Tou­ris­ti­k@ow­l.ad­ac.­de". Auch in aus­ge­wähl­ten Tou­rist-In­for­ma­tio­nen von OWL lie­gen die Teil­neh­mer­hefte kos­ten­los zur Ab­ho­lung be­reit. Tou­ris­tik­fans kön­nen sich aber auch lan­des­weit en­ga­gie­ren. Eine Mög­lich­keit dazu bie­tet der NRW-Hei­mat­wett­be­werb, den die drei ADAC Re­gio­nal­clubs in NRW ge­mein­sam mit Tou­ris­mus NRW e.V. auf­ge­legt ha­ben. Die­ses Jahr steht der Wett­be­werb un­ter dem Ti­tel "48 Stun­den in …­der Na­tur". Teil­neh­mer er­hal­ten Tipps und Emp­feh­lun­gen, die schöns­ten und be­kann­tes­ten Be­su­cher­high­lights Nord­rhein-West­fa­lens je­weils an ei­nem Wo­chen­en­de, in 48 Stun­den, ken­nen­zu­ler­nen. So wer­den u.a. der Nor­den von OWL mit sei­nen Torf­moo­ren, der We­ser Sky­walk so­wie die War­bur­ger Börde vor­ge­stellt. Auch diese Aus­schrei­bungs­hefte gibt es kos­ten­los in al­len ADAC Ge­schäfts­stel­len, in aus­ge­wähl­ten Tou­ris­mus-In­for­ma­tio­nen oder bei der Be­zirks­re­gie­rung.

vom 10.06.2017 | Ausgabe-Nr. 23B

Drucken | Versenden