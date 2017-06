"Landwirtschaft erlebbar machen"

Kinder auf Entdeckungstour auf dem Hof Sievert in Wüsten

Bad Sal­zu­flen/­Kreis Lip­pe. Auf Tuch­füh­lung mit Kühen und Käl­bern sind mehr als 20 Kin­der (im Al­ter 3 bis 6 Jah­ren) der AWO Kin­der­ta­gesstätte Wül­fer­lieth in Bad Sal­zu­flen auf dem Hof Sie­vert in Wüs­ten an­läss­lich des Welt­milch­ta­ges am 31. Mai ge­we­sen. Bei Kuh und Kalb im Stall: Die Kin­der konn­ten bei ei­ner Milch-Ent­de­ckungs­tour er­kun­den, wie die Tiere le­ben, was und wie viel sie fres­sen und trin­ken und wie Kühe ge­mol­ken wer­den. "Wir möch­ten den Ur­sprung un­se­rer Le­bens­mit­tel er­fahr­bar ma­chen", so der Vor­sit­zende des Land­wirt­schaft­li­chen Kreis­ver­ban­des Lippe Die­ter Ha­ge­dorn zum An­lie­gen des "In­ter­na­tio­na­len Ta­ges der Milch" (welt­weit 1. Ju­ni).

Kühe kauen gemäch­lich vor sich hin Die Haupt­dar­stel­ler für die Klei­nen wa­ren an die­sem Nach­mit­tag natür­lich die Kühe und vor al­lem die Käl­ber. So be­staun­ten die Jüngs­ten die Kühe. Viele Hände wur­den ge­streckt, um die Käl­ber zu strei­cheln und sie an den Fin­gern schle­cken zu las­sen. "­Die Kühe wer­den bei uns zwei­mal am Tag, mor­gens und abends, ge­mol­ken", er­läu­tert der Milch­bauer Tors­ten Sie­vert. Die Kühe wür­den aber erst Milch ge­ben, wenn sie zu­vor ein Kalb ge­bo­ren hat. "­Die Tra­ge­zeit, also die Schwan­ger­schaft, dau­ert wie beim Men­schen auch etwa neun Mo­na­te", be­rich­tet Sie­vert. Die Kühe seien ge­las­se­ne, fried­li­che Tiere und wür­den im­mer gemäch­lich vor sich hin kau­en. "­Denn sie sind Pflan­zen­fres­ser, so­ge­nannte Wie­der­käuer mit ei­ner be­son­de­ren Ver­dau­ung", er­klärt der Land­wirt, "­sie ha­ben an­ders als der Mensch ins­ge­samt vier Mä­gen." So kön­nen sie Gras, Heu und Stroh in großen Men­gen ver­dau­en. Schau­en, stau­nen, fühlen, schme­cken: Kin­der wol­len die Welt ent­de­cken und stel­len viele Fra­gen. "Er­leb­nisse wie der Kuh-Be­such und sinn­li­che Wahr­neh­mun­gen, sind für Kin­der wich­tig, um zu ver­ste­hen und Ab­läufe ken­nen zu ler­nen", er­klärt Ha­ge­dorn. "Wir wol­len den Kin­dern zei­gen, wo­her die Milch kommt. Denn das wis­sen heut­zu­tage längst nicht mehr al­le." Das An­lie­gen des Land­wirt­schaft­li­chen Kreis­ver­ban­des ist es, die Land­wirt­schaft sicht­bar, greif­bar, er­leb­bar zu ma­chen und das mit al­len Sin­nen. Und natür­lich gab es zum Ab­schluss für die Be­su­cher auf dem Hof Sie­vert einen Ka­kao oder einen Jo­ghurt. Lust auf einen Hof­be­such? Kin­der­gär­ten oder Schul­klas­sen, die eben­falls einen Hof be­sich­ti­gen möch­ten, kön­nen sich mel­den beim Land­wirt­schaft­li­chen Kreis­ver­band Lip­pe, Te­le­fon (05221) 34204-10 oder Mail info-lag@w­l­v.­de.

vom 10.06.2017 | Ausgabe-Nr. 23B

