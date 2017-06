Polizei in Lippe bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort

13-Jähriger verschwunden

Seit drei Wo­chen ist Ji­ang Mao L.aus Det­mold ver­schwun­den. Er mel­det sich re­gel­mäßig te­le­fo­nisch, ver­rät sei­nen Auf­ent­halts­ort je­doch nicht. Fo­to: pri­vat

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Wo ist Ji­ang Mao L. – diese Frage be­schäf­tigt be­reits zum wie­der­hol­ten Mal das El­tern­haus des 13-Jäh­ri­gen und die Po­li­zei Lip­pe. Seit gut drei Wo­chen ist er von zu Hause ab­gän­gig.

Die Po­li­zei geht da­von aus, dass der Junge sich ir­gendwo im Det­mol­der Stadt­ge­biet oder in der nähe­ren Um­ge­bung, mög­li­cher­weise bei Be­kann­ten oder Freun­den ver­steckt hält. Des­halb bit­tet sie um Hin­wei­se, wo sich Ji­ang Mao zu­letzt auf­ge­hal­ten hat oder ge­se­hen wor­den ist.

­Seit

­sei­nem Ver­schwin­den aus der Sprot­tauer Straße in Det­mold be­steht re­gel­mäßig te­le­fo­ni­scher Kon­takt zu dem Jun­gen, so­wohl zum El­tern­haus, als auch zur Po­li­zei. Er ver­rät sei­nen ak­tu­el­len Auf­ent­halts­ort je­doch nicht, be­tont aber in kur­zen Ge­sprächen, dass es ihm gut ge­he. Letz­ter Kon­takt war am Diens­tag (6. Ju­ni). Bis­he­rige Bemühun­gen, sei­nen der­zei­ti­gen Auf­ent­halts­ort zu er­mit­teln, ver­lie­fen

­er­geb­nis­los. An­halts­punkte für eine Straf­tat zum Nach­teil des Kin­des

­lie­gen nicht vor.

Ji­ang Mao ist schon des Öf­te­ren von zu Hause fern ge­blie­ben. Seine ei­gent­li­chen Mo­tive sind nicht be­kannt, dürf­ten aber in ei­ner Art ju­gend­li­chem Frei­heits­drang zu su­chen sein. Der Junge ist etwa 160 cm groß, schlank, hat kurze schwarze Haa­re, die mit­tig et­was nach oben ge­gelt sein könn­ten. Mar­kant ist ein Mut­ter­mal ober­halb der Ober­lippe rechts.

Wer An­ga­ben zu sei­nem Auf­ent­halts­ort ma­chen kann oder sonst sach­dien­li­che

Hin­weise in dem Zu­sam­men­hang hat, wird ge­be­ten sich un­ter der Ruf­num­mer (05231) 6090 mit dem KK Det­mold in Ver­bin­dung zu set­zen.

von Norbert Köster [nk] | vom 07.06.2017 | Ausgabe-Nr. 23A

