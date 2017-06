"Abriss-Lehrgang"

Leo­polds­höhe-Ase­mis­sen (k­d). "Not­wehr" steht am Mitt­wo­ch, 7. Ju­ni, ab 17.30 Uhr auf dem Aus­bil­dungs­plan des Brei­ten­sport­ver­bands (BSV) OWL. Zu dem Lehr­gang in der Sport­halle an der Fest­halle in Ase­mis­sen ha­ben sich be­reits 60 In­ter­es­sen­ten an­ge­mel­det. BSV-Vor­sit­zen­der An­dreas Brech­mann ver­steht den Ti­tel "Not­wehr" auch in ei­nem ü­ber­tra­ge­nen Sinn. Er möchte dar­aus eine "A­briss-Lehr­gang" ma­chen, um öf­fent­lich zu be­kun­den, wie wich­tig der Er­halt der Halle für den Sport­be­trieb ist. An­dreas Brink­mann, Vor­sit­zen­der des Ge­mein­de­sport­ver­bands in Leo­polds­höhe, un­ter­stützt das Vor­ha­ben. Es gebe durch­aus An­lass zur Kri­tik, teilte er mit. "Es ist ge­plant, die Sport­halle zu sa­nie­ren. Für min­des­tens ein Jahr wird sie dem BSV nicht zur Ver­fü­gung ste­hen", schrieb er.

vom 07.06.2017 | Ausgabe-Nr. 23A

