"Bunte Fantasiewelt" im Rathaus

Junge Menschen der christlichen Kunst- und Musikschule zeigen ihre Werke

Leo­polds­höhe (k­d). Por­träts, Tier­zeich­nun­gen Still­le­ben, Fi­gu­ren aus Salz­teig und Holz bil­den die "­Bunte Fan­ta­sie­welt". Un­ter die­sem Ti­tel wurde eine Aus­stel­lung von jun­gen Men­schen der christ­li­chen Kunst- und Mu­sik­schule Leo­polds­höhe im Foyer des Rat­hau­ses der Ge­meinde eröff­net. Bür­ger­meis­ter Ger­hard Schem­mel be­grüßte die jun­gen Ta­lente und ließ sich von ih­nen die Ar­bei­ten er­klären.

Seit 2015 exis­tiert die pri­vate Schule in Leo­polds­höhe. Sie ist eine von fünf Nie­der­las­sun­gen der 1999 in Bie­le­feld-Hee­pen ge­grün­de­ten christ­li­chen Kunst- und Mu­sik­schu­le. Dort wird im Un­ter­richt Freude und In­ter­esse an äs­the­ti­schen Aus­drucks­for­men ge­weckt und ge­för­dert. "Das Vor­stel­lungs­ver­mö­gen der Schü­ler, ihre Krea­ti­vität und Fan­ta­sie wer­den ent­fal­tet und ent­wi­ckel­t", er­läu­terte Juri Klas­sen, An­sprech­part­ner der Schu­le. Der Un­ter­richt ist für alle In­ter­es­sen­ten of­fen, gleich wel­cher Kon­fes­sion. Auch Er­wach­sene kön­nen an den Kur­sen teil­neh­men. Der Un­ter­richt der Kin­der setzt aber nicht nur auf Bil­dung, son­dern auch auf Er­zie­hung. So wer­den ne­ben der mu­si­ka­li­schen und künst­le­ri­schen Aus­bil­dung auch christ­li­che Werte ver­mit­telt. Mit jähr­lich zwei Prü­fun­gen wird der Leis­tungs­stand der Schü­ler ü­ber­prüft. "Das spornt die Schü­ler an. Ei­nige un­se­rer Schü­le­rin­nen und Schü­ler sind in­zwi­schen als Be­rufs­mu­si­ker tätig", be­rich­tet Juri Klas­sen nicht ohne Stolz. Die Ar­bei­ten der jun­gen Künst­ler kön­nen noch bis zum 14. Juni während der Öff­nungs­zei­ten des Rat­hau­ses be­sich­tigt wer­den.

vom 07.06.2017 | Ausgabe-Nr. 23A

