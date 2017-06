Piraten entern Halle

Shantychor "Kliffkieker" zu Gast

Bad Sal­zu­flen (la). Mit ei­nem ab­wechs­lungs­rei­chen Pro­gramm möchte der Her­for­der Shan­ty­chor "K­liff­kie­ker" sein Pu­bli­kum am Sams­tag, 10. Ju­ni, ab 19.30 Uhr, in der Kon­zert­halle im Kur­park ü­ber­zeu­gen. Alle Mann an Bord und Lei­nen los! – so lau­tet das Motto das Abends, an dem See­manns­lie­der, Bal­la­den und ro­ckige Ti­tel von See­fahrt und Meer er­klin­gen wer­den. Eine hu­mor­volle Mo­de­ra­tion so­wie Sket­che und Witze von der Wa­ter­kant er­gän­zen das Pro­gramm der zirka 40 Sän­ger im bun­ten Out­fit wasch­ech­ter Pi­ra­ten. Kar­ten im Vor­ver­kauf zu 13 und 15 Euro gibt es an der Thea­ter­kasse der Kur­ver­wal­tung, Te­le­fon 05222/952909, und bei der Bür­ger­be­ra­tung im Rat­haus an der Ru­dolph-Bran­des-Al­lee. Der 1997 ge­grün­dete Chor, be­glei­tet von der er­fah­re­nen "­Sai­lor­ban­d" mit Ak­kor­deon, Key­board, Gi­tar­re, Bass, Schlag­zeug und Per­cus­sion, be­geis­tert un­ter der Lei­tung von Dirk Mar­tin sein Pu­bli­kum nicht nur bei Auf­trit­ten in ganz Deutsch­land, son­dern auch in Dä­ne­mark, Groß­bri­tan­ni­en, den Nie­der­lan­den und Ös­ter­reich. Re­gel­mäßige "S­han­ty­cals©" im Stadt­thea­ter oder das Shanty-Fes­ti­val "Roll­mops mit Mu­si­k" sind ein fes­ter Be­stand­teil des Kul­tur­le­bens der Stadt Her­ford ge­wor­den.

vom 07.06.2017 | Ausgabe-Nr. 23A

