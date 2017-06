Research Refugees

Interkultureller Filmabend im Hangar 21

Det­mold (la). Zu­min­dest für den Mo­ment ist das Thema Flücht­linge in den Hin­ter­grund gerückt, nur noch ver­ein­zelt fin­den Be­richte von To­ten auf dem Mit­tel­meer, der un­mensch­li­chen Si­tua­tion in den La­gern Li­by­ens, Bul­ga­ri­ens und Un­garns oder The­men, die sich mit der Ein­glie­de­rung in die Ge­sell­schaft be­schäf­ti­gen, Platz auf den Ti­tel­sei­ten.

In ei­nem von Mi­chael Klier be­treu­ten Pro­jekt ha­ben Stu­die­rende der Fil­mu­ni­ver­sität Ba­bels­berg Kon­rad Wolf und der Bau­haus Uni­ver­sität Wei­mar ein mul­ti­per­spek­ti­vi­sches und viel­stim­mi­ges Bild ih­res Deut­schen Herbs­tes 2015 ent­wor­fen. Ent­stan­den sind Bal­la­den von Gold­fo­li­en, Kin­der­lie­dern, dem Lauf der Din­ge, grie­chi­schen Tragö­dien, Dra­chen­rei­tern, Mono-Dia­lo­gen und Ak­ku­la­de­sta­tio­nen, kurz und schlag­licht­ar­tig. Ge­schich­ten vom Kom­men und Ge­hen und dem War­ten da­zwi­schen. Ihre elf kur­z­en, meist do­ku­men­ta­ri­schen Filme tou­ren nun als "Re­se­arch Re­fu­gees" durch die Re­pu­blik und be­schäf­ti­gen sich auf in­ter­essan­te, oft un­ge­wöhn­li­che Weise mit den Fa­cet­ten von Mi­gra­tion und Im­mi­gra­tion. Bei der Ki­no­tour durch Deutsch­land wer­den die Filme (ab 14 Jah­ren) am Don­ners­tag, 8. Ju­ni, um 19.30 Uhr im Han­gar 21, Charles-Lind­bergh-Ring 10, in Det­mold ge­zeigt. Mo­de­riert von Anna-Ma­ria Schnei­der, der In­itia­to­rin die­ses Abends, in Zu­sam­men­ar­beit mit dem Kul­tur­Team der Stadt Det­mold, stel­len zwei der Re­gis­seu­re, Thaïs Oder­matt und So­phie Lin­nen­baum, die Filme vor und be­ant­wor­ten Fra­gen. Der Film­a­bend wird be­glei­tet von ei­ner in­ter­ak­ti­ven In­stal­la­tion von Thea­tre Fra­gile und schafft die Mög­lich­keit, Ta­len­te, In­ter­es­sen und Wün­sche aus­zut­au­schen. Während­des­sen gibt es ein in­ter­kul­tu­rel­les Buf­fet und die Mög­lich­keit, die Raum­in­stal­la­tion "flüch­tig" der Det­mol­der Künst­le­rin Do­ris Hin­sen­ho­fen zu er­le­ben. Der Ein­tritt ist frei.

vom 07.06.2017 | Ausgabe-Nr. 23A

Drucken | Versenden