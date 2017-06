Das Dorfleben im Fokus

Auftakt zum zum diesjährigen Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Kreis Lip­pe. Fa­mi­liäre Struk­tu­ren und funk­tio­nie­rende so­ziale Netz­wer­ke, eine hohe Le­bens­qua­lität ab­seits der Hek­tik städ­ti­scher Räume und ge­lebte Nach­hal­tig­keit in ö­ko­lo­gi­scher, ö­ko­no­mi­scher und so­zia­ler Hin­sicht: Das Dorf hat als Le­bens­raum viel zu bie­ten. Wie stark dör­f­li­che Ge­mein­schaf­ten sind, wie viel man zu­sam­men be­we­gen kann und wie viel Spaß es ma­chen kann, die ge­mein­same Hei­mat zu­kunfts­fähig auf­zu­stel­len und zu ge­stal­ten: Das kön­nen en­ga­gierte Bür­ger im Dorf­wett­be­werb "Un­ser Dorf hat Zu­kunft" be­wei­sen. Nun star­tet die Be­rei­sung der Be­wer­tungs­kom­mis­sion, um die dies­jäh­ri­gen Sie­ger des Kreis­wett­be­werbs zu fin­den. Acht Städte und Ge­mein­den des Krei­ses Lippe sind mit 20 Dör­fern dem Auf­ruf von Land­rat Dr. Axel Leh­mann ge­folgt und ha­ben sich zum 37. Dorf­wett­be­werb an­ge­mel­det. Der Auf­takt der Be­rei­sung ist am Mon­tag, 12. Ju­ni, um 8.15 im Blom­ber­ger Orts­teil Do­nop. An ins­ge­samt sechs Ta­gen wer­den die teil­neh­men­den Dör­fer nach­ein­an­der von der Be­wer­tungs­kom­mis­sion be­sucht, der Ab­schluss der Be­rei­sung ist am 21. Juni in Hor­nol­den­dorf, Stadt Det­mold.

Die Er­geb­nisse und die Plat­zie­run­gen so­wie die Ge­win­ner der Son­der­preise wer­den im An­schluss an die letzte Be­rei­sung am 21. Juni um 16 Uhr im par­la­men­ta­ri­schen Be­reich des Kreis­hau­ses, Raum 404, be­kannt ge­ge­ben. Gäste aus al­len teil­neh­men­den Dör­fern sind zu der Ver­an­stal­tung herz­lich ein­ge­la­den. Die zwei erst­plat­zier­ten Dör­fer wer­den nach dem Kreis­wett­be­werb für Lippe im Lan­des­wett­be­werb 2018 an­tre­ten.

vom 07.06.2017 | Ausgabe-Nr. 23A

