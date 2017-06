Frühjahrsbelebung auf dem lippischen Arbeitsmarkt

Aktuell sind 11.790 Menschen in Lippe ohne Arbeit - Arbeitslosenquote liegt bei 6,4 Prozent

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Der po­si­tive Trend des lip­pi­schen Ar­beits­mark­tes setzt sich nach Aus­wer­tung der jüngs­ten Zah­len der Det­mol­der Ar­beit­s­agen­tur wei­ter fort. Die Ar­beits­lo­sen­quote ist im Mo­nat Mai er­neut ge­sun­ken und die und die Zahl der ge­mel­de­ten Ar­beits­stel­len be­fin­det sich ak­tu­ell auf ho­hem Ni­veau. Ins­ge­samt sind in Lippe der­zeit 11.790 Per­so­nen ohne Ar­beit. Im Mai 2016 lag die Quote so­gar noch bei 6,9 Pro­zent.

Im Mai mel­de­ten sich im Kreis Lippe 2.110 Per­so­nen neu oder wie­der ar­beits­los; 2.454 Frauen und Män­ner mel­de­ten sich im ak­tu­el­len Mo­nat aus der Ar­beits­lo­sig-keit ab. Im Rechts­kreis SGB III (Ver­si­che­rungs­be­reich, Agen­tur für Ar­beit Det­mold) liegt die Ar­beits­lo­sig­keit im Mai bei 3.119 Frauen und Män­ner, das sind 280 Per­so­nen we­ni­ger als im Vor­mo­nat und 88 Men­schen we­ni­ger als im Vor­jah­res­mo­nat. Im Rechts­kreis SGB II (Grund­si­che­rung, Job­cen­ter Lip­pe) gab es im Mai 8.671 Ar-beits­lo­se. Das ist ein Mi­nus von 68 Per­so­nen ge­genü­ber April. Im Ver­gleich zum Mai 2016 sind es 575 Ar­beits­lose we­ni­ger. Die an­tei­lige SGB-III-Ar­beits­lo­sig­keit liegt bei 1,7 Pro­zent; die an­tei­lige SGB-II-Ar­beits­lo­sig­keit bei 4,7 Pro­zent. Die Ju­gend­ar­beits­lo­sig­keit (un­ter 25 Jah­ren) nahm im Ver­gleich zum Vor­mo­nat um 80 Per­so­nen oder 6,1 Pro­zent auf 1.237 junge Frauen und Män­ner ab. Die al­ter­ss­pe­zi­fi­sche Ar­beits­lo­sen­quote liegt ak­tu­ell bei 6,0 Pro­zent. Bei den ü­ber 50-Jäh­ri­gen nahm die Ar­beits­lo­sen­zahl im Mai ge­genü­ber April um 77 Per­so­nen bzw. um 2,2 Pro­zent ab auf 3.418 Frauen und Män­ner. Noch deut­li­cher die Ver­än-de­rung zum Vor­jah­res­mo­nat Mai: So sank die Zahl der Äl­te­ren in den ver­gan­ge­nen zwölf Mo­na­ten um 287 Per­so­nen bzw. um 7,7 Pro­zent. Die al­ter­ss­pe­zi­fi­sche Ar­beits­lo­sen­quote be­trägt ak­tu­ell 5,3 Pro­zent. Die Zahl der Lang­zeit­ar­beits­lo­sen nahm im Ver­gleich zum Vor­mo­nat um 58 Per­so­nen ab. Es sind 5.133 Men­schen lang­zeit­ar­beits­los. Im Ver­gleich zu Mai 2016 sind es deut­lich we­ni­ger Men­schen, und zwar 383 Frauen und Män­ner be­zie­hungs­weise 6,9 Pro­zent. Ak­tu­ell sind 3.126 aus­län­di­sche Ar­beit­neh­mer von Ar­beits­lo­sig­keit be­trof­fen. Das sind 73 Per­so­nen mehr als im Vor­mo­nat, und 432 mehr Men­schen als vor ei­nem Jahr im Mai. Thiele er­läu­tert: "Auch die ge­flüch­te­ten Men­schen wer­den in die­ser Per­so­nen­gruppe sta­tis­tisch er­fasst. Dass die lip­pi­sche Ar­beits­markt­quote den­noch seit ge­rau­mer Zeit fällt, ist mit der all­ge­mein gu­ten Ent­wick­lung auf dem Ar­beits­markt zu er­klären." Die Ar­beit­ge­ber im Kreis Lippe mel­de­ten im Mai 677 neue Ar­beits­stel­len, das wa­ren 83 Stel­len mehr als vor ei­nem Jahr. Im Be­zirk Lippe sind im Früh­lings­mo­nat Mai 2.137 Stel-len zur Be­set­zung ge­mel­det. Im Ver­gleich zum Vor­jah­res­mo­nat gab es so­mit 500 Stel­len mehr. Seit Jah­res­be­ginn sind 3.679 Stel­len ein­ge­gan­gen, ge­genü­ber dem Vor­jah­res­zeit-raum ist dies ein Plus von 714 Stel­len bzw. 24 Pro­zent. Thie­le: "Ein deut­li­cher Auf­wärts-trend, der neue Ver­mitt­lungs- und da­mit Be­schäf­ti­gungs­chan­cen bie­tet." Ost­west­fa­len­weit sind der­zeit 64.230 Per­so­nen ar­beits­los ge­mel­det. Das sind 2,5 Pro­zent we­ni­ger als im Vor­mo­nat. Vor ei­nem Jahr wa­ren zu­gleich 4,4 Pro­zent oder knapp 3.000 Men­schen mehr ohne Ar­beit. Mit die­sem Rück­gang liegt die Re­gion Ost­west­fa­len-Lippe wei­ter­hin ü­ber dem Er­geb­nis für das ge­samte Bun­des­land NRW. Hier wa­ren, mit ei­nem Mi­nus von 3,1 Pro­zent, knapp 22.500 Men­schen we­ni­ger ohne Ar­beit als vor ei­nem Jahr. Ein Teil der gu­ten Ent­wick­lung wurde in bei­den Re­gio­nen durch den Aus­bau der ar­beits­po­li­ti­schen Maß­nah­men er­reicht. Nicht zu­letzt auf­grund der an­hal­ten­den In­te­gra­ti­ons­leis­tun­gen für die ge­flüch­te­ten Men­schen, stieg die Un­ter­be­schäf­ti­gung in Ost­west­fa­len-Lippe um 2,2 Pro­zent ge­genü­ber dem Vor­jah­res­mo­nat an. Die güns­tigs­ten Ar­beits­lo­sen­quo­ten in OWL wei­sen nach wie vor die Be­zirke Her­ford und Pa­der­born (beide 5,2 Pro­zent) auf. Aber auch Bie­le­feld (6,3 Pro­zent) und Det­mold (6,4 Pro­zent) lie­gen wei­ter­hin güns­ti­ger als der NRW-Durch­schnitt von 7,4 Pro­zent.

vom 07.06.2017 | Ausgabe-Nr. 23A

