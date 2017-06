Kaempfer, ein Weltreisender aus Lippe

Neue Ausstellung im Kompetenzzentrum "Walk"

Kreis Lip­pe. Na­tur­for­scher, Rei­sen­der und Arzt – En­gel­bert Ka­emp­fer war ein ech­ter Kos­mo­po­lit. Wis­sens­drang und Weltof­fen­heit be­stimm­ten sein Le­ben. In ei­ner neu er­ar­bei­te­ten Aus­stel­lung, die auf In­itia­tive von Karl-Ro­chus Kint­scher und Jür­gen Scheff­ler, Lei­ter des Städ­ti­schen Mu­se­ums Lem­go, ent­stan­den ist, kön­nen Be­su­cher im Kom­pe­tenz­zen­trum Wan­dern "Wal­k" das er­eig­nis­rei­che Le­ben des Pfar­rersohns nach­ver­fol­gen. Un­ter dem Ti­tel "En­gel­bert Ka­emp­fer – ein Welt­rei­sen­der aus Lippe um 1700" in­for­mie­ren Auf­stel­ler in eng­li­scher und deut­scher Spra­che ü­ber seine Bio­gra­fie, sein Werk und seine Rei­sen.­Ge­stal­tet wur­den die 15 Pla­kate vom Gra­fi­ker Mar­tin Em­rich.

In Lemgo ge­bo­ren, reiste Ka­emp­fer mehr als zehn Jahre im Dienst ei­ner schwe­di­schen Ge­sandt­schaft und der nie­der­län­di­schen Os­t­in­dien-Kom­pa­nie (VOC). Ü­ber Russ­land, Per­si­en, In­dien und Java ge­langte er nach Ja­pan. Dort lebte und ar­bei­tete er zwei Jahre auf der künst­li­chen In­sel Des­hi­ma, dem Han­dels­pos­ten der VOC, im Ha­fen von Na­gasa­ki. Ob­wohl es Eu­ropäern ver­bo­ten war, be­trieb En­gel­bert Ka­emp­fer in Ja­pan in­ten­sive na­tur- und lan­des­kund­li­che For­schun­gen. Er brachte um­fang­rei­che Samm­lun­gen mit nach Eu­ro­pa, die sich heute in der Bri­tish Li­brary und im Bri­ti­schen Mu­seum in Lon­don be­fin­den. Seine be­deu­tends­ten Ver­öf­fent­li­chun­gen sind die "A­moe­ni­ta­tes exo­ti­cae" (1712) und die nach sei­nem Tod in ver­schie­de­nen eu­ropäi­schen Spra­chen er­schie­nene "­Ge­schichte und Be­schrei­bung von Ja­pan" (deut­sche Aus­ga­be: 1777-79). Die Aus­stel­lung ist ab so­fort bis Ende Au­gust im Kom­pe­tenz­zen­trum Wan­dern "Wal­k" am Her­manns­denk­mal während der Öff­nungs­zei­ten von 10 bis 18 Uhr kos­ten­los zu se­hen.

vom 07.06.2017 | Ausgabe-Nr. 23A

