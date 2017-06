Medaillen für Englisch-Stenografen

Deutsche Meisterschaften für Kurzschrift und PC-Anwendungen in Suhl

Bad Sal­zu­flen. An­statt Christi Him­mel­fahrt für ein ver­län­ger­tes Wo­chen­ende und zur Er­ho­lung zu nut­zen, fah­ren die Wett­schrei­ber vom Ver­ein für In­for­ma­ti­ons­ver­ar­bei­tung OWL Bad Sal­zu­flen (VI­Va.OWL) all­jähr­lich zu den Deut­schen Meis­ter­schaf­ten in Kurz­schrift, Texter­fas­sung, Text­be­ar­bei­tung/-ge­stal­tung und Pro­fes­sio­nel­ler Text­ver­ar­bei­tung – in die­sem Jahr ins thürin­gi­sche Suhl.

Aufs Sie­ger­po­dest durfte der VI­Va.OWL dies­mal in ei­ner be­son­de­ren Dis­zi­plin, an die sich nur we­nige Schrei­ber her­an­trau­en: Kurz­schrift auf Eng­lisch. Syl­via Beckers (130 Sil­ben/­Mi­nu­te), Her­mann-Jo­sef Beckers (100 Sil­ben/­Mi­nu­te), Mar­kus Kne­h­ans (100 Sil­ben/­Mi­nu­te) und An­nika Kne­h­ans (80 Sil­ben/­Mi­nu­te) wur­den für ihre starke Mann­schafts­leis­tung mit Bron­ze­me­dail­len be­lohnt. Auch im deut­lich größe­ren Teil­neh­mer­feld der deutsch­spra­chi­gen Ste­no­gra­fie wa­ren die Schrei­ber vom VI­Va.OWL er­folg­reich: Syl­via Beckers (280 Sil­ben/­Mi­nu­te), Mar­kus Kne­h­ans, Wal­burga Yü­grük, Bir­git Scheel (je 200 Sil­ben/­Mi­nu­te) und An­nika Kne­h­ans (145 Sil­ben/­Mi­nu­te) er­reich­ten als Mann­schaft Rang 9. Auch Nils Heu­er­mann und Ka­rin Pat­zelt (je 100 Sil­ben/­Mi­nu­te) so­wie Rein­hard Laabs, der bei sei­ner ers­ten DM-Teil­nahme eine feh­ler­freie Ar­beit mit 80 Sil­ben/­Mi­nute schrieb, freu­ten sich ü­ber ihre gu­ten Er­geb­nis­se. Im 30-minüti­gen Schnell­schrei­ben am PC brach­ten Syl­via Beckers 522 Tas­ten­an­schlä­ge/­Min. auf Platz 8 von 98. Die wei­te­ren Ver­eins­schrei­ber er­reich­ten eben­falls be­acht­li­che 300 bis 437 An­schlä­ge/­Mi­nu­te. So be­legte die Mann­schaft Platz 7 von 19. Beim 10-Mi­nu­ten-Per­fek­ti­ons­schrei­ben kos­ten Feh­ler viele Punk­te: Pro 1.000 An­schläge ist nur ein Feh­ler er­laubt. Eine der si­chers­ten Schrei­be­rin­nen war An­nika Kne­h­ans. Sie machte bei ins­ge­samt 4.396 An­schlä­gen kei­nen ein­zi­gen Feh­ler. Da­mit lan­dete sie auf Platz 9 und ließ viele Teil­neh­mer hin­ter sich, die zwar schnel­ler wa­ren, aber Feh­ler mach­ten. Ge­mein­sam mit Syl­via Beckers (517 An­schlä­ge/­Mi­nu­te, 3 Feh­ler), Bir­git Scheel (415 An­schlä­ge/­Mi­nu­te, 2 Feh­ler) und Ka­rin Pat­zelt (297 An­schlä­ge/­Mi­nu­te, 0 Feh­ler) er­reichte sie in der Mann­schafts­wer­tung die­ses an­spruchs­vol­len Wett­be­werbs so­gar Platz 5. Dass sie Texte nicht nur er­fas­sen, son­dern auch schnell und an­spre­chend be­ar­bei­ten kön­nen, zeig­ten die Teil­neh­mer vom VI­Va.OWL in den Dis­zi­pli­nen Text­be­ar­bei­tung/‑­ge­stal­tung (TBG) und Pro­fes­sio­nelle Text­ver­ar­bei­tung (PT­V): Hier be­leg­ten sie als Mann­schaft die Plätze 8 (TBG) und 5 (PT­V). Die­je­ni­gen Wett­schrei­ber, die min­des­tens drei Dis­zi­pli­nen ge­meis­tert ha­ben, kom­men in die Kom­bi­na­ti­ons­wer­tung. Syl­via Beckers nahm an al­len Wett­be­wer­ben teil und er­reichte mit ih­ren Leis­tun­gen Platz 5 von 90. Auch Mar­kus Kne­h­ans (Platz 17), An­nika Kne­h­ans (Platz 18), Nils Heu­er­mann (Platz 56), Bir­git Scheel (Platz 60) und Ka­rin Pat­zelt (Platz 67) gin­gen auf­grund ih­rer Viel­sei­tig­keit in diese Wer­tung ein. Wei­tere In­for­ma­tio­nen ü­ber den Ver­ein so­wie kom­mende Kurse und Ver­an­stal­tun­gen – zum Bei­spiel das Som­mer­fest – sind auf ww­w.vi­vaow­l.de zu fin­den.

vom 07.06.2017 | Ausgabe-Nr. 23A

