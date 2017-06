Flüchtiges Fahrzeug nach tödlichem Unfall auf dem Entruper Weg ermittelt

21-Jähriger stellt sich der Polizei

Kreis Lip­pe/Lemgo (no­k). Die Un­fall­flucht ei­nes Ver­kehrs­teil­neh­mers, der in der Nacht zum Pfingst­sonn­tag auf dem En­t­ru­per Weg in Lemgo eine 62-jäh­rige Frau an­ge­fah­ren hat, steht vor der Auf­klärung. Ein 21-jäh­ri­ger Kal­le­ta­ler stellte sich am Sonn­tag der Po­li­zei und ge­stand, zur Un­fall­zeit an be­sag­ter Stelle un­ter­wegs ge­we­sen zu sein.

Die Frau war beim Ü­ber­que­ren der Fahr­bahn ge­gen 0.40 Uhr von ei­nem Fahr­zeug an­ge­fah­ren und da­bei an den Straßen­rand ge­schleu­dert wor­den. Zeu­gen hat­ten be­ob­ach­tet, dass sich ein weißer Klein­wa­gen von der Un­fall­stelle in Rich­tung Lem­goer In­nen­stadt ent­fern­te. Die 62-Jäh­rige er­lag noch am Un­fall­ort ih­ren schwe­ren Ver­let­zun­gen.

Er­mitt­lun­gen der Po­li­zei hat­ten nach Aus­wer­tung der Un­fall­spu­ren er­ge­ben, dass es sich bei dem flüch­ti­gen Fahr­zeug um ver­mut­lich um einen weißen Seat Arosa äl­te­ren Bau­jah­res han­deln müsste und dar­auf­hin einen Fahn­dungs­auf­ruf ge­st­ar­tet.

Nach die­sem Auf­ruf hat­ten Zeu­gen ein be­schä­dig­tes Un­fall­fahr­zeug auf­ge­fun­den und der Po­li­zei ge­mel­det. Die­ses wurde si­cher­ge­stellt. Der ver­mut­li­che Fah­rer stellte sich dann kurz dar­auf der Po­li­zei. Im Rah­men sei­ner Ver­neh­mung wurde ihm eine Blut­probe ent­nom­men und sein Füh­rer­schein si­cher­ge­stellt. Im Ein­ver­neh­men mit der Staats­an­walt­schaft wurde er an­sch­ließend aus dem Po­li­zei­ge­wahr­sam ent­las­sen.

von Norbert Köster [nk] | vom 03.06.2017 | Ausgabe-Nr. 22B

Drucken | Versenden