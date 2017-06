TödlicherVerkehrsunfall auf dem Entruper Weg – Fahrer(in) flüchtet

Polizei sucht weißen Kleinwagen

Kreis Lip­pe/Lemgo (no­k). Nach ei­nem töd­li­chen Un­fall auf dem En­t­ru­per Weg in Lemgo sucht die Po­li­zei in Lippe drin­gend nach dem Fah­rer/Ei­gentü­mer ei­nes weißen Klein­wa­gens. Erste Er­mitt­lun­gen deu­ten dar­auf hin, dass es sich um ein äl­te­res Seat Arosa-Mo­dell han­deln könn­te.

Der/­die Fah­rer(in) des Klein­wa­gens hat in der Nacht zum Pfingst­sonn­tag (ge­gen 0.40Uhr) eine 62-jäh­rige Fußgän­ge­rin an­ge­fah­ren und ist an­sch­ließend in Rich­tung In­nen­stadt ge­flüch­tet. Beim Ü­ber­que­ren der Fahr­bahn wurde die Frau vom PKW er­fasst und in einen an­gren­zen­den Straßen­gra­ben ge­schleu­dert. Ohne sich sich um die schwer ver­letzte Frau zu küm­mern, setzt der oder die Fah­re­rin ihre Fahrt fort. Die 62-Jäh­rige verstarb trotz schnel­ler notält­li­cher Hilfe noch am Un­fall­or­t.

Laut Zeu­gen­hin­wei­sen soll es sich bei dem flüch­ti­gen PKW um ein klei­ne­res, hel­les Fahr­zeug han­deln, das einen Front­scha­den, ins­be­son­dere an ei­nem Schein­wer­fer auf­wei­sen muss. Die ein­ge­lei­te­ten Fahn­dungs­maß­nah­men der Po­li­zei führ­ten in der Nacht bis­lang zu kei­nem Er­geb­nis.

­Die Po­li­zei in Det­mold bit­tet um Hin­weise zu die­ser Un­fall­flucht, ins­be­son­dere auf den Fah­rer, Ei­gentü­mer oder auch den Ab­stell­ort ei­nes sol­chen PKW un­ter der Ruf­num­mer (05231) 6090.

von Norbert Köster [nk] | vom 03.06.2017 | Ausgabe-Nr. 22B

