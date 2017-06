Wie überleben unter­schiedliche Kulturen?

Im Archäologischen Freilichtmuseum treffen Steinzeitmenschen auf Indianer

Oer­ling­hau­sen (k­d). Stein­zeit­menschen tref­fen am Sonn­tag, 18. Juni im Ar­chäo­lo­gi­schen Frei­licht­mu­seum auf In­dia­ner. Am "­Stein­zeit­tag" dreht sich von 10 Uhr bis 18 Uhr al­les um die Fra­ge: Was ge­schieht, wenn die eine Kul­tur die an­dere ver­drängt? Die­ses Phäno­men ver­bin­det die eu­ropäi­schen und die ame­ri­ka­ni­schen Urein­woh­ner zu un­ter­schied­li­chen Zei­ten mit­ein­an­der.

Darum er­weckt das Mu­seum für einen Tag die Stein­zeit wie­der zum Le­ben und in­for­miert die Be­su­cher ü­ber den hoch­ak­tu­el­len Ü­ber­le­bens­kampf ver­schie­de­ner in­dia­ni­scher Kul­tu­ren. Dazu bie­tet das Mu­seum ein bunt ge­misch­tes Pro­gramm für die ganze Fa­mi­lie. In­for­mie­ren und Mit­ma­chen lau­tet die De­vi­se. Die Stein­zeit­künst­ler Hart­mut Al­brecht (a­lias "­Blu­mam­mu") und An­dreas Behnke de­mons­trie­ren stein­zeit­li­che Hand­werks- und Ü­ber­le­bens­tech­ni­ken. An­fas­sen und Aus­pro­bie­ren ist hier aus­drück­lich er­wünscht. Auch durch Bo­gen­schießen und das Rös­ten von Ha­selnüs­sen kön­nen die Gäste das Ü­ber­le­ben im Wald nach­emp­fin­den. Stünd­li­che Führun­gen, ein Schat­ten­thea­ter und Mär­chen­erzäh­lun­gen wer­den mu­si­ka­lisch von Al­bert Völkl durch stein­zeit­li­che Trom­mel-Rhyth­men ab­ge­run­det. Außer­dem er­schei­nen Amnesty In­ter­na­tio­nal mit ei­nem großen Ti­pi, das Mu­seo Ta­ra­hu­mara aus Bie­le­feld und ver­schie­dene In­dia­ner-Grup­pen: Sie alle ge­ben Ein­bli­cke in die ak­tu­elle kul­tu­relle und po­li­ti­sche Si­tua­tion ver­schie­de­ner In­dia­ner­stämme in Ame­ri­ka. Auch für die Ver­pfle­gung der Be­su­cher wird ge­sorgt. Be­reits am Vor­abend, 17. Ju­ni, fin­det von 19 Uhr bis 21 Uhr ein in­dia­ni­sches Blues-Kon­zert von Mitch Wal­king Elk und Wade Fer­n­an­dez statt.

vom 03.06.2017 | Ausgabe-Nr. 22B

