Übungen in der Traumaarbeit

Kreis Lip­pe/­Det­mold . Die Frau­en­be­ra­tungs­stelle Al­raune bie­tet am 27./ 28. Juni eine Fort­bil­dung für Fach­frauen aus dem päd­ago­gi­schen, so­zia­len, pfle­ge­ri­schen und the­ra­peu­ti­schen Be­reich an. Diese Fort­bil­dung baut auf dem Kom­pakt­se­mi­nar "Trau­ma­ti­sie­rung durch Ge­wal­ter­fah­rung" auf und dient dem Ken­nen­ler­nen von Ü­bun­gen in der Trau­ma­ar­beit. Die Ü­bun­gen wer­den prak­tisch aus­pro­biert und es er­folgt ge­ge­be­nen­falls im Aus­tausch eine Mo­di­fi­zie­rung auf den ei­ge­nen Ar­beits­kon­text. Die Teil­nahme an ei­nem Kom­pakt­se­mi­nar ist Vor­aus­set­zung. Diese Fort­bil­dung fin­det in Zu­sam­men­ar­beit mit den Gleich­stel­lungs­stel­len des Krei­ses Lippe und der Stadt Det­mold statt. Un­ter be­stimm­ten För­der­be­din­gun­gen kann ein Bil­dungs­scheck be­an­tragt wer­den. Wei­tere In­for­ma­tio­nen im Büro der Frau­en­be­ra­tungs­stelle un­ter der Ruf­num­mer (05231) 20177 oder im In­ter­net un­ter "ww­w.al­raune-frau­en­be­ra­tung.­de".

vom 03.06.2017 | Ausgabe-Nr. 22B

Drucken | Versenden