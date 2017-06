Über 200.000 Kilometer zurückgelegt

Halbzeit beim diesjährigen Stadtradeln – Anmeldungen sind noch möglich

Kreis Lip­pe. Mehr als 2.000 Rad­fah­rer, die weit ü­ber 200.000 Ki­lo­me­ter zurück­ge­legt ha­ben: Das ist die Zwi­schen­bi­lanz der Ak­tion Stadt­ra­deln. "Das ent­spricht schon jetzt ei­ner CO2-Ein­spa­rung von gut 30 Ton­nen", zeigt sich Land­rat Dr. Axel Leh­mann be­geis­tert. "Ich freue mich, dass so viele Rad­fah­rer an der Ak­tion teil­neh­men: Ge­mein­sam leis­ten wir da­mit einen Bei­trag, um das Fahr­rad als kli­maf­reund­li­ches Ver­kehrs­mit­tel vor­an­zu­brin­gen, den Rad­ver­kehrs­an­teil am Ge­samt­ver­kehr wei­ter zu stei­gern – und so­mit un­ser Klima zu schüt­zen", so Land­rat Dr. Leh­mann wei­ter. Die Ak­tion "­Stadt­ra­deln" star­tete am 21. Mai in ganz Lippe und geht jetzt in die zweite Halb­zeit – eine An­mel­dung zur Teil­nahme ist aber im­mer noch mög­lich und sinn­voll. "­Be­reits ge­fah­rene Ki­lo­me­ter kön­nen näm­lich nach­ge­tra­gen wer­den und fließen dann mit in die Wer­tung ein", er­klärt Jür­gen Dep­pe­mei­er, Rad­ver­kehrs­be­auf­trag­ter beim Kreis Lip­pe.

Die Ak­tion "­Stadt­ra­deln" läuft noch bis 10. Juni "Wir hof­fen, dass noch viele Ki­lo­me­ter hin­zu­kom­men und der Kreis Lippe am Ende auf ei­nem der vor­de­ren Plätze im bun­des­wei­ten Ran­king ver­tre­ten sein wird", er­mu­tigt Mo­bi­litäts­ma­na­ge­rin Lau­reen Fal­ke. Wei­tere In­for­ma­tio­nen zu der Ak­tion gibt es im In­ter­net un­ter "ww­w.­stadt­ra­deln.­de" oder "ww­w.kli­ma­pakt-lip­pe.­de" so­wie bei Jür­gen Dep­pe­meier un­ter der Ruf­num­mer (05231) 62 64 20 oder per E-Mail an "j.­dep­pe­mei­er@­kreis-lip­pe.­de"

vom 03.06.2017 | Ausgabe-Nr. 22B

