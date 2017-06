Metallschrott auf der Fahrbahn

Umgestürzter Muldenkipper blockiert die Westerfeldstraße

Det­mold (no­k). Ver­rutschte La­dung könnte der Aus­lö­ser ei­nes Ver­kehrs­un­falls ge­we­sen sein, der am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag für eine etwa dreistün­dige Sper­rung der Wes­ter­feld­straße ge­sorgt hat. Ein mit Me­tall­schrott be­la­de­ner Mul­den­kip­per war beim Ein­bie­gen von der Ohm­straße auf die Wes­ter­feld­straße (in der Nähe zum Ein­mün­dungs­be­reich "O­ber­nein­ha­gen") um­ge­stürzt. Der 69-jäh­rige Fah­rer des 24-Ton­ners er­litt da­bei leichte Ver­let­zun­gen, konnte sich je­doch selbst nicht aus Fah­rer­ka­bine be­frei­en. Er wurde von der Feu­er­wehr aus dem auf der Fah­rer­seite lie­gen­den LKW ge­bor­gen und an­sch­ließend vom Ret­tungs­dienst ins Kli­ni­kum ver­bracht. Die Feu­er­wehr stellte den Brand­schutz an der Ein­satz­stelle si­cher und fing aus­lau­fende Be­triebss­toffe aus dem um­ge­kipp­ten Fahr­zeug auf. Zur Ber­gung des LKW wurde zunächst die ton­nen­schwere La­dung mit Hilfe ei­nes Kran­wa­gens auf einen an­de­ren Trans­por­ter um­ge­la­den. Da­nach konnte der um­ge­stürzte Mul­den­kip­per wie­der auf­ge­rich­tet wer­den. Zu­vor hatte ein Ab­schlepp­fahr­zeug am Straßen­rand ge­parkte Fahr­zeuge aus Si­cher­heits­grün­den um­ge­setzt. Den ent­stan­de­nen Sach­scha­den be­zif­ferte die Po­li­zei in Det­mold nach ers­ten Schät­zun­gen auf etwa 40.000 Eu­ro.

vom 03.06.2017 | Ausgabe-Nr. 22B

Drucken | Versenden